خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كاريكاتور "هآرتس": العفو يُحرج رئيس الكيان

عربي ودولي

إيران توقع 50 عقدًا تجاريًا مع شركات أجنبية في معرض
عربي ودولي

إيران توقع 50 عقدًا تجاريًا مع شركات أجنبية في معرض "شيراز إكسبو 2025"  

2025-10-15 11:26
63

وقّعت شركات إيرانية وأجنبية 50 عقدًا تجاريًا، في معرض "شيراز إكسبو 2025" الدولي، في مؤشر على تحقيق أهداف المعرض لتعزيز التجارة والاستثمار في محافظة فارس الواقعة جنوب ايران، وحوّل هذا النجاح الملحوظ المعرض إلى منصة انطلاق لتنمية الصادرات غير النفطية.

ووفقًا للمدير العام لمكتب دعم وتجهيز التجارة التابع لمنظمة تنمية التجارة، فقد زار المعرض نحو سبعة آلاف شخص، وكان المستثمرون المحليون والأجانب في مقدمة هؤلاء الزوار الذين جاؤوا لتعرّف أحدث المنتجات والقدرات والإنجازات في محافظة فارس.

وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة فارس محمد صادق حميديان بأن معرض "شيراز إكسبو" هو الخطوة الأولى في توجه المحافظة نحو تنمية الصادرات غير النفطية، وأعلن: "تتمتع المحافظة حاليًا بحصة جيدة من حجم صادرات البلاد، بمقدار 3 مليارات و200 مليون دولار". وأشار إلى مشاركة نحو سبع دول في هذا المعرض، وأعلن توقيع أكثر من 50 عقدًا بين شركات محلية وأجنبية، مضيفًا: "كان أحد هذه العقود نقل التكنولوجيا، ما قد يُسهم بشكل كبير في خلق قيمة مضافة".

كما أكد رئيس جهاز القضاء في محافظة فارس حجة الإسلام صدر الله رجائي على الدعم الجاد للاستثمار، قائلًا: "تنصب جميع جهود جهاز القضاء في المحافظة على ضمان أمن المستثمرين ومنع إغلاق وحدات الإنتاج؛ ويمكن لأي مستثمر ينوي العمل في المحافظة أن يعد القضاء داعمًا له".

وأعلن توقيع اتفاقيات أولية مع دول الخليج، ورأى هذا الحدث فرصة سانحة للتعريف بإمكانات المحافظة وتقديم حلول دعم أكثر تفصيلًا.


 

الكلمات المفتاحية
إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"إسرائيل" تلجأ إلى أساليب "استثنائية" خوفًا من خسارة دعم الشباب في أميركا
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
إيران توقع 50 عقدًا تجاريًا مع شركات أجنبية في معرض
إيران توقع 50 عقدًا تجاريًا مع شركات أجنبية في معرض "شيراز إكسبو 2025"  
عربي ودولي منذ ساعتين
انقلاب عسكري في مدغشقر.. الجيش يتسلّم السلطة بعد فرار رئيس البلاد
انقلاب عسكري في مدغشقر.. الجيش يتسلّم السلطة بعد فرار رئيس البلاد
عربي ودولي منذ 16 ساعة
المشاط: جاهزون للاستجابة لأي تطوّر بشأن الاتفاق في غزّة
المشاط: جاهزون للاستجابة لأي تطوّر بشأن الاتفاق في غزّة
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
إيران توقع 50 عقدًا تجاريًا مع شركات أجنبية في معرض
إيران توقع 50 عقدًا تجاريًا مع شركات أجنبية في معرض "شيراز إكسبو 2025"  
عربي ودولي منذ ساعتين
إيران: لن نشارك في قمة شرم الشيخ مع من هاجم الشعب الإیراني وما يزال یهدده
إيران: لن نشارك في قمة شرم الشيخ مع من هاجم الشعب الإیراني وما يزال یهدده
إيران منذ يومين
الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة
الصحف الإيرانية: الصهاينة هم الخاسرون في معادلة وقف إطلاق النار في غزة
إيران منذ 4 أيام
وقف إطلاق النار في غزة يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
وقف إطلاق النار في غزة يتصدّر اهتمامات الصحف الإيرانية
إيران منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة