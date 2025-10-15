وقّعت شركات إيرانية وأجنبية 50 عقدًا تجاريًا، في معرض "شيراز إكسبو 2025" الدولي، في مؤشر على تحقيق أهداف المعرض لتعزيز التجارة والاستثمار في محافظة فارس الواقعة جنوب ايران، وحوّل هذا النجاح الملحوظ المعرض إلى منصة انطلاق لتنمية الصادرات غير النفطية.

ووفقًا للمدير العام لمكتب دعم وتجهيز التجارة التابع لمنظمة تنمية التجارة، فقد زار المعرض نحو سبعة آلاف شخص، وكان المستثمرون المحليون والأجانب في مقدمة هؤلاء الزوار الذين جاؤوا لتعرّف أحدث المنتجات والقدرات والإنجازات في محافظة فارس.

وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة فارس محمد صادق حميديان بأن معرض "شيراز إكسبو" هو الخطوة الأولى في توجه المحافظة نحو تنمية الصادرات غير النفطية، وأعلن: "تتمتع المحافظة حاليًا بحصة جيدة من حجم صادرات البلاد، بمقدار 3 مليارات و200 مليون دولار". وأشار إلى مشاركة نحو سبع دول في هذا المعرض، وأعلن توقيع أكثر من 50 عقدًا بين شركات محلية وأجنبية، مضيفًا: "كان أحد هذه العقود نقل التكنولوجيا، ما قد يُسهم بشكل كبير في خلق قيمة مضافة".

كما أكد رئيس جهاز القضاء في محافظة فارس حجة الإسلام صدر الله رجائي على الدعم الجاد للاستثمار، قائلًا: "تنصب جميع جهود جهاز القضاء في المحافظة على ضمان أمن المستثمرين ومنع إغلاق وحدات الإنتاج؛ ويمكن لأي مستثمر ينوي العمل في المحافظة أن يعد القضاء داعمًا له".

وأعلن توقيع اتفاقيات أولية مع دول الخليج، ورأى هذا الحدث فرصة سانحة للتعريف بإمكانات المحافظة وتقديم حلول دعم أكثر تفصيلًا.





