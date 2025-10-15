خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

حزب الله أحيا الذكرى السنوية لعدد من الشهداء في مصلى الرسول الأكرم (ص) في سبلين
حزب الله أحيا الذكرى السنوية لعدد من الشهداء في مصلى الرسول الأكرم (ص) في سبلين

2025-10-15 14:01
تخليدًا لدمائهم الطاهرة وإحياءً لذكراهم العطرة، ولمناسبة مرور سنة على استشهادهم، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا للشهيد القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل "الحاج عبد القادر" وللشهيد القائد علي محمد بحسون "الحاج عادل" ولثلة من الشهداء السعداء على طريق القدس، وذلك في مصلى الرسول الأكرم (ص) - مشروع البحار في سبلين، بحضور مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت كلمة لداغر أكد فيها على المعاني السامية للتضحية والوفاء لخط المقاومة الذي رسمه "الشهداء القادة والأبطال".

وشدد داغر على ضرورة التمسك بنهج المقاومة واستمرار الإعداد والجهوزية حتّى تحقيق "الهدف الأسمى، وهو طريق القدس"، كما أشاد بصبر عوائل الشهداء وعزيمتهم، معتبرًا إياهم "حاضنة المقاومة" وقلبها النابض.

واختتم داغر كلمته بالتأكيد أن دماء الشهداء هي الوقود الذي يشعل طريق التحرير، وأن المقاومة ماضية في طريقها رغم كلّ الصعاب.

واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني للقارئ الشيخ علي بلوط، ولطميات حسينية للرادودين يوسف سعد ويحيى عفارة.

