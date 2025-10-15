خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الصحة العالمية: أكثر من 15 ألف فلسطيني بُترت أطرافهم جراء الحرب على غزة

2025-10-15 14:23
حذّرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، مؤكدة أن أكثر من 15 ألف شخص فلسطيني بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة في غزة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تصريح إعلامي أن أكثر من 15 ألفًا و600 مريض بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل لتلقي العلاج خارج القطاع، وأن أكثر من 15 ألف شخص بترت أطرافهم جراء الحرب الأخيرة، داعية إلى تعزيز مراقبة تفشي الأمراض والفيروسات نتيجة تردي الوضع الصحي والبنى التحتية المتضررة.

وشدّدت المنظمة على ضرورة إعادة فتح الممرات الطبية إلى خارج قطاع غزة، لضمان وصول المرضى إلى مراكز العلاج المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة، محذرة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في حال استمرار الإغلاق والتأخير في تقديم الدعم الطبي.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 67 ألفًا و869 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 170 ألفًا و105، منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الواسع وخطورة الأوضاع الميدانية في بعض المناطق الشرقية من القطاع.

