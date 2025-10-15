أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنّ معيار تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، لافتًا إلى أنّ هذا القانون ينص على شرطين: "المرجع في التشخيص هو تقرير منظمة الطاقة الذرية"، و"موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأعلن إسلامي افتتاح مركز إشعاع في محافظة أردبيل (شمال غرب البلاد) على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وقال: "سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مركز إشعاع جديد في محافظة أردبيل، تماشيًا مع تنفيذ برنامج تطوير الإشعاع"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيحل إحدى مشاكل البلاد في الحفاظ على المنتجات الزراعية.

ولفت إسلامي إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن، لم تف بواجبها القانوني، حيث كان عليها إدانة الهجوم الأميركي – الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، ولم تُصدر أي بيان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية الإيرانية، مُلتزمة بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بها.

وقال: "إنّ حضور المفتشين لا يستند إلى خطط الوكالة نفسها. جاء المفتشون إلى إيران لتفقد وتفتیش محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران، وغادروا البلاد بعد إجراء التفتيش وتمّ إجراء هذا التفتيش بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقد وافقت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي على ذلك".

8 محطات جديدة للطاقة النووية

وحول تفاصيل اتفاق بين إيران وروسيا لإنشاء 8 محطات للطاقة النووية في البلاد، أوضح إسلامي أن "العقود بين حكومتي إيران وروسيا شملت بناء 8 محطات كبيرة للطاقة النووية. ومن المقرر إنشاء 4 محطات منها بقدرة 5000 ميغاواط في بوشهر. وكان من المقرر أن تعلن إيران عن موقع الوحدات الـ4 الثانية لاحقًا. وقد خططنا لهذه الوحدات الأربع الثانية في شرق محافظة هرمزکان وفقًا للخطة. وقررنا بناء هذه الوحدات الأربع الثانية شرق المحافظة (جنوب البلاد)".

وأضاف أن مذكرة التفاهم الإيرانية الروسية "کانت تأكيدًا قويًا من كلا الطرفين لنتمكّن من تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت. وتم توقيع مذكرة التفاهم هذه، وهي بمثابة عقد مسبق، وسيتم متابعتها".

وتابع إسلامي: "إن الجزء الثاني من العقد يتعلق بمحطات الطاقة النووية الصغيرة أو المفاعلات النووية الصغيرة (SMR)، والتي لم تكن مدرجة في العقد الرئيسي بين الحكومتين. وقد أجرينا مفاوضات لإضافة هذا الجزء كملحق للعقد".

وختم قائلًا: "تم توقيع التفاهم الأولي في روسيا، وسيتم خلال الأيام المقبلة، توقيع النص الرئيسي لهذا العقد بين إيران وروسيا. كما تم التفاوض على مشروع تنفيذه مع الشركة المعنية، ونحن على وشك توقيع العقد. كما تم تحديد موقع هذا المشروع".

الكلمات المفتاحية