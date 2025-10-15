أعلنت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة أنها وضعت أولوية لإعادة 140 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة في قطاع غزة، بعد أن حرموا منها بسبب الحرب "الإسرائيلية".

وأكد المستشار الإعلامي لوكالة الـ"الأونروا" عدنان أبو حسنة، أكد أن هناك أطفال أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة هم من الأطفال، وحتى الآن لم يحدث أي تغيير في ظروفهم.

وتشير الأرقام إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى سنتين تسببت في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم لامتحان الثانوية العامة، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرون للامتحان خارج قطاع غزة على مدى عامين.

وبشأن المساعدات، أشار أبو حسنة في مداخلة تلفزيونية إلى أن الوكالة لديها 6 آلاف شاحنة بها مواد غذائية تكفي لمدة 3 شهور، وأيضًا بها مئات الآلاف من الخيام والأغطية التي تحتاج الوكالة إلى إدخالها فورًا، وقال "إن "إسرائيل" تمنع حتى الآن دخول هذه المساعدات إلى قطاع غزة".

وشدد على أن وكالة الـ"أونروا" جاهزة لتوزيع المساعدات على الناس إذا تم إدخالها، لأن لديها 12 ألف موظف في قطاع غزة وآخرين يعملون بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى الآلاف من الذين يعملون في توزيع المساعدات والمواد الغذائية، كما أن لدى الوكالة خبرة في مجال توزيع المساعدات تمتد لأكثر من 76 عامًا.

وكشف أن وكالة الـ"أونروا" وضعت خطة سيتم تطبيقها إذا أُدخلت المساعدات، في 3 مجالات، توزيع المواد الغذائية والأغطية والخيام، والصحة والتعليم.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني شدد - في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" ــ على أنه "حان الوقت للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع" إلى قطاع غزة، وذلك عقب تنفيذ عمليات تبادل أسرى "إسرائيليين" وفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

الكلمات المفتاحية