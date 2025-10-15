تأهلت السعودية وقطر رسميًا إلى بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، لترتفع بذلك المشاركة العربية إلى سبعة منتخبات، وذلك بعد تعادُل السعودية مع العراق وفوز العنابي على الإمارات 2-1، مساء الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، في الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن العراق الذي جاء ثانيًا. وستقام مواجهة فاصلة بين العراق والإمارات لتحديد المتأهل إلى الملحق العالمي.

وكان منتخب الأردن أول منتخب عربي يضمن تأهله لنهائيات كأس العالم المقبل، قبل أن تلتحق به منتخبات المغرب وتونس ومصر والجزائر والسعودية وقطر.

وتظل هناك فرصة ليلتحق منتخب عربي ثامن ببطولة كأس العالم، حيث سيلتقي منتخبا الإمارات والعراق يومَي 13 و18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل؛ لتحديد المنتخب الذي سيمثل آسيا في الملحق العالمي، من أجل فرصة أخيرة لبلوع نهائيات مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول أميركية هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعود الفضل في تأهُّل 7 منتخبات عربية لكأس العالم إلى رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 48 منتخبًا، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة كرة القدم العالمية.

