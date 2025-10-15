خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وسط احتجاجات لدعم غزّة.. إيطاليا تسحق كيان الاحتلال وتنهي آماله في كأس العالم 2026
رياضة

وسط احتجاجات لدعم غزّة.. إيطاليا تسحق كيان الاحتلال وتنهي آماله في كأس العالم 2026

2025-10-15 16:58
واصلت إيطاليا تعافيها وحققت فوزها الـ4 تواليًا بتغلبها الساحق على كيان الاحتلال بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في أجواء احتجاجية مشحونة ضدّ "إسرائيل" ودعمًا لغزّة وهتافات "أوقفوا الإبادة الجماعية" التي دوت في الملعب ومدينة أوديني ضمن المجموعة الـ9 للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجّل ماتيو ريتيغي (45+2 و74) وجانلوكا مانشيني (90+3) أهداف فريق المدرب جينارو غاتوزو، ليرفع الأتزوري رصيده إلى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن النرويج متصدرة المجموعة والأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر.

وتبدو الأمور في هذه المجموعة مفتوحة على كلّ الاحتمالات، رغم الأفضلية النرويجية، بما فيها أن تكون مواجهة إيطاليا والنرويج على ملعب سان سيرو، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر/ المقبل، حاسمة لبطاقة التأهل المباشر.

ويعيش منتخب الـ"أتزوري" هاجس عدم التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما غاب عن النسختين الأخيرتين في روسيا 2018 وقطر 2022 عقب فشله في اجتياز عقبة الملحق في المرتين.

من جهتها، أدت الهزيمة أمام إيطاليا إلى إنهاء آمال كيان الاحتلال بخوض الملحق حتّى، بعد أن تجمّد رصيده عند 9 نقاط من 7 مباريات.

ونُشر نحو ألف شرطي، حتّى في شوارع أوديني التي اختيرت لبعدها عن المراكز الحضرية الإيطالية الرئيسة، حيث تظاهر مئات الآلاف في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية" وسط توتر شديد بسبب السياق الجيوسياسي، وكان عمدتها يأمل - حتّى الأسبوع الماضي - نقل مكان المباراة.

ولم تمنع الإجراءات الأمنية من انطلاق تظاهرات شعبية على بعد كيلومترات من الملعب. كما شهد اللقاء إطلاق صفارات الاستهجان عند عزف النشيد "الإسرائيلي".

الكيان الصهيوني غزة ايطاليا كأس العالم 2026
