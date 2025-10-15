خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مذيع إيطالي يكرّم شهداء الصحافة في غزة خلال تغطية مباراة بلاده ضد كيان الاحتلال

2025-10-15 17:05
48

ارتدى مذيع قناة "راي سبورت" الإيطالية، أليساندرو أنتينيللي، مساء الثلاثاء 14 تشرين الأول 2025، شارة سوداء خلال التغطية المباشرة لمباراة إيطاليا وكيان الاحتلال ضمن تصفيات كأس العالم 2026؛ تكريمًا للصحفيين الذين استشهدوا خلال تغطية العدوان الصهيوني على القطاع.

وأشاد الصحفي الإيطالي أليساندرو أنتينيللي بالصحفيين الذين استشهدوا في غزة خلال عامَين من العدوان قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في أثناء تغطيته المباشرة للمباراة.

وقال أنتينيللي، وهو يُظهر الشريط الأسود على الهواء: "أرتدي هذا الشريط إحياءً لذكرى 250 صحفيًّا قُتلوا في الحرب على غزة، في ما وصفته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأنه إبادة جماعية. لقد حاولوا نقل الحقيقة، لكن مع الأسف، الحقيقة أنهم لم يعودوا إلى منازلهم".

وكانت إيطاليا قد هزمت كيان الاحتلال بنتيجة 3-0، مساء الثلاثاء، في أجواء احتجاجية مشحونة ضد "إسرائيل" ودعمًا لغزة، وسط هتافات "أوقفوا الإبادة الجماعية" التي دوت في الملعب ومدينة أوديني ضمن المجموعة الـ9 للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وأدت الهزيمة أمام إيطاليا إلى إنهاء آمال كيان الاحتلال بخوض الملحق، بعد أن تجمّد رصيده عند 9 نقاط من 7 مباريات.

ونُشر نحو ألف شرطي، حتى في شوارع أوديني التي اختيرت لبعدها عن المراكز الحضرية الإيطالية الرئيسة، حيث تظاهر مئات الآلاف في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية" وسط توتر شديد بسبب السياق الجيوسياسي، وكان عمدتها يأمل -حتى الأسبوع الماضي- نقل مكان المباراة.

ولم تمنع الإجراءات الأمنية من انطلاق مظاهرات شعبية على بعد كيلومترات من الملعب. كما شهد اللقاء إطلاق صافرات الاستهجان عند عزف النشيد "الإسرائيلي".

