أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجهات المختصّة بقانونَيْن اثنين للتطبيق، هما: "تنظيم الطائرات المُسيَّرة للاستخدام المدني" و"تشديد عقوبة التجسّس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية".

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنّه "تنفيذًا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبلغ مسعود بزشكيان قانون "تنظيم الطائرات المُسيَّرة للاستخدام المدني" الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية عُقدت قبل أيام، وأقرّه مجلس صيانة الدستور أخيرًا، ليُطبَّق على السلطة القضائية ووزارات الداخلية، والأمن، والعدل، والطرق وبناء المدن، والصناعة والمناجم والتجارة، والدفاع ودعم القوات المسلحة".

كما أبلغ بزشكيان الجهات المختّصة بـ"قانون تشديد عقوبة التجسّس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، والذي تمّت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، ليتمَّ تنفيذه على السلطة القضائية والمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارات الأمن، والعدل والدفاع"، بحسب "مهر".

من جهة ثانية، أكّد الرئيس الإيراني، الأربعاء، أنّ "المؤامرات الخارجية عقيمة"، مشدّدًا على "ضرورة ترسيخ التضامن والوفاق بوصف ذلك واجبًا جماعيًا لتخطّي الظروف الحسّاسة للبلاد"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية: "إنّنا يجب أنْ نضع يدًا بيد من أجل تجاوز الظروف الحسّاسة واتّخاذ خطوات إيجابية تزرع الأمل بين الناس".

من جهتها، قدّمت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية، فرزانة صادق، خلال الجلسة، شرحًا عن زيارتها إلى آذربيجان وعقد اتفاقات ومذكّرات بين البلدين.

