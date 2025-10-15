خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي رئيس جنوب أفريقيا: مصمّمون على متابعة قضيتنا ضد جرائم "إسرائيل" 

إيران

بزشكيان يُبلِغ بتطبيق قانونَيْن لـ
إيران

بزشكيان يُبلِغ بتطبيق قانونَيْن لـ"تنظيم الطائرات المُسيَّرة" و"تشديد عقوبة التجسّس"

2025-10-15 17:07
الرئيس الإيراني: المؤامرات الخارجية عقيمة ويجب أنْ نضع يدًا بيد لتجاوز الظروف الحسّاسة 
36

أبلغ الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجهات المختصّة بقانونَيْن اثنين للتطبيق، هما: "تنظيم الطائرات المُسيَّرة للاستخدام المدني" و"تشديد عقوبة التجسّس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية".

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنّه "تنفيذًا للمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبلغ مسعود بزشكيان قانون "تنظيم الطائرات المُسيَّرة للاستخدام المدني" الذي أقرّه مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية عُقدت قبل أيام، وأقرّه مجلس صيانة الدستور أخيرًا، ليُطبَّق على السلطة القضائية ووزارات الداخلية، والأمن، والعدل، والطرق وبناء المدن، والصناعة والمناجم والتجارة، والدفاع ودعم القوات المسلحة".

كما أبلغ بزشكيان الجهات المختّصة بـ"قانون تشديد عقوبة التجسّس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، والذي تمّت الموافقة عليه في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، ليتمَّ تنفيذه على السلطة القضائية والمجلس الأعلى للأمن القومي ووزارات الأمن، والعدل والدفاع"، بحسب "مهر".

من جهة ثانية، أكّد الرئيس الإيراني، الأربعاء، أنّ "المؤامرات الخارجية عقيمة"، مشدّدًا على "ضرورة ترسيخ التضامن والوفاق بوصف ذلك واجبًا جماعيًا لتخطّي الظروف الحسّاسة للبلاد"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وقال بزشكيان، خلال جلسة للحكومة الإيرانية: "إنّنا يجب أنْ نضع يدًا بيد من أجل تجاوز الظروف الحسّاسة واتّخاذ خطوات إيجابية تزرع الأمل بين الناس".

من جهتها، قدّمت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية، فرزانة صادق، خلال الجلسة، شرحًا عن زيارتها إلى آذربيجان وعقد اتفاقات ومذكّرات بين البلدين.

الكلمات المفتاحية
التجسس الطائرات المسيرة ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان يُبلِغ بتطبيق قانونَيْن لـ
بزشكيان يُبلِغ بتطبيق قانونَيْن لـ"تنظيم الطائرات المُسيَّرة" و"تشديد عقوبة التجسّس"
إيران منذ 53 دقيقة
إيران: معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد
إيران: معيار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد
إيران منذ 3 ساعات
الصحف الإيرانية: قمة شرم الشيخ حفلة إذلال وإهانة للقادة المشاركين 
الصحف الإيرانية: قمة شرم الشيخ حفلة إذلال وإهانة للقادة المشاركين 
إيران منذ 8 ساعات
الخارجية الايرانية تُدين تصريحات ترامب المُعادية لإيران في
الخارجية الايرانية تُدين تصريحات ترامب المُعادية لإيران في "الكنيست" الصهيوني
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
بزشكيان يُبلِغ بتطبيق قانونَيْن لـ
بزشكيان يُبلِغ بتطبيق قانونَيْن لـ"تنظيم الطائرات المُسيَّرة" و"تشديد عقوبة التجسّس"
إيران منذ 53 دقيقة
لاریجاني: الاستقبال المهيب للأسرى الفلسطينيين یُظهر مَن الطرف المنتصر 
لاریجاني: الاستقبال المهيب للأسرى الفلسطينيين یُظهر مَن الطرف المنتصر 
إيران منذ يوم
بزشكيان: لا نرضخ للضغوط ولا ننحني أمام الغطرسة
بزشكيان: لا نرضخ للضغوط ولا ننحني أمام الغطرسة
إيران منذ يوم
هل تقترب الجولة الثانية من الحرب؟
هل تقترب الجولة الثانية من الحرب؟
مقالات منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة