أكّد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، أنّ "وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لن يؤدّيا إلى وقف متابعة جرائم "إسرائيل"" في الدعوى التي رفعتها بلاده ضد الكيان أمام "محكمة العدل الدولية" (ICJ) في لاهاي.

وقال رامافوسا، في كلمة ألقاها أمام "المجلس الوطني للمقاطعات"، والذي حلّ محل مجلس شيوخ جنوب إفريقيا، في العاصمة كيب تاون، إنّ بلاده "مصمّمة على مواصلة القضية ضد "إسرائيل" أمام المحكمة بجدّية تامة"، مضيفًا: "القضية ما زالت قَيْد المتابعة، وقد دخلت مرحلة جديدة يتعيَّن فيها على "إسرائيل" الردّ على الاتهامات الموجّهة إليها، وذلك قبل شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل".

وكانت جنوب أفريقيا قد قدّمت في، كانون الأول/ديسمبر 2023، شكوى رسمية ضد "إسرائيل" إلى المحكمة، متّهمةً إيّاها بـ"انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأيّد العديد من دول العالم هذه الشكوى، منها البرازيل، نيكاراغوا، كوبا، إيرلندا، كولومبيا، ليبيا، المكسيك، إسبانيا وتركيا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024م قدّمت جنوب أفريقيا مذكرة ادعاء موسّعة من 500 صفحة إلى المحكمة، فيما من المقرّر أنْ تقدّم "إسرائيل" مذكرتها الدفاعية خلال ديسمبر/كانون الثاني 2025.

ومن المتوقَّع أنْ تَعقِد المحكمة جلسات الاستماع في عام 2027، على أنْ يَصدُر الحكم النهائي بين أواخر 2027 وبداية عام 2028.

جدير ذكره أنّ رئيس جنوب أفريقيا جدّد، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025، انتقاده الشديد لـ"تجاهل "إسرائيل" القوانين الدولية وأحكام "المحكمة الجنائية الدولية"، داعيًا إلى "تَحرُّك دولي عاجل لمواجهة جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة".

وأتى إعلان جنوب أفريقيا عن متابعة الجرائم "الإسرائيلية" في وقت أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,938 شهيدًا و 170,169 إصابة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، يوم 10 من الشهر الجاري.

كما أعلن "مركز غزة لحقوق الإنسان"، في بيان الأربعاء، عن أنّ فريقه الميداني "وثّق تنفيذ قوات الاحتلال 36 عملية قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار"، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار ظهر يوم الجمعة الماضي.

الكلمات المفتاحية