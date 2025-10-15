زار وفد من حزب الله، برئاسة مسؤول قطاع صيدا؛ الشيخ زيد ضاهر، مقر قيادة حركة الجهاد الإسلامي في مدينة صيدا، حيث التقى مسؤول العلاقات الإسلامية في الحركة؛ الحاج شكيب العينا، بحضور عدد من كوادر الحركة.

وضم الوفد مسؤول العلاقات في القطاع؛ الحاج يوسف سلمان، ومسؤول شعبة عين الحلوة؛ الأخ علي الزينو.

في بداية اللقاء، قدّم الوفد التهنئة للعينا بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، مثمنًا تضحياتها الكبيرة طوال مسيرتها في المقاومة والتحرير.

وتخلّل اللقاءَ عرضٌ للأوضاع والمستجدات الأمنية والسياسية في قطاع غزّة والساحة الفلسطينية، حيث عبّر الجانبان عن مباركتهما للشعب الفلسطيني ومقاومته "الصمود الأسطوري" خلال ما وصفوه بـ"حرب العامين من الإبادة الوحشية التي تعرض لها القطاع".

وأكد المجتمعون على ثبات الشعب الفلسطيني ومقاومته على طريق تحرير كامل فلسطين، وعلى الوفاء لدماء الشهداء التي "روت هذه الأرض في مواجهة كلّ المؤامرات التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية".

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد حزب الله مبلغًا ماليًّا جُمِع من تبرعات عدد من المسهمين، دعمًا لأهالي قطاع غزّة.

