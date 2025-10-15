أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في صناعة الأهداف بالمباريات الدولية، وذلك عقب مشاركته في فوز منتخب بلاده على بورتوريكو وديًا بسداسية نظيفة، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على ملعب "تشيس" في فلوريدا، في حين أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم برصيد 41 هدفًا، بعد تعادل منتخب البرتغال مع منتخب المجر بنتيجة 2-2 مساء الثلاثاء 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وقدم ميسي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 8 مرات والبالغ 38 عامًا، تمريرتَين حاسمتَين في اللقاء الودي للأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي، متقدمًا على البرازيلي نيمار جونيور في سجلات الأرقام القياسية.

ميسي الذي غاب عن الانتصار السابق للأرجنتين ضد فنزويلا من أجل خوض مباراة مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي، عاد بأداء مذهل أمام بورتوريكو حيث صنع الهدفين الثاني والسادس لغونزالو مونتييل، ولاوتارو مارتينيز. وبفضل هاتين التمريرتَين الحاسمتَين، رفع ميسي رصيده إلى 60 تمريرة حاسمة في كرة القدم الدولية، متجاوزًا زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان؛ البرازيلي نيمار الذي يملك 59 تمريرة حاسمة.

وبهذا يصبح ميسي اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال، وهو إنجاز آخر في مسيرته.

وقدّم المتوّج بكأس العالم 2022 في قطر، إجمالي 398 تمريرة حاسمة بجميع البطولات سواء مع الأندية أو منتخب بلاده، وتفصله تمريرتان فقط عن بلوغ حاجز 400 تمريرة حاسمة.

إلى جانب ذلك، سجّل ميسي 886 هدفًا في مسيرته الكروية، ليصل إجمالي إسهامه في الأهداف والتمريرات الحاسمة إلى ألف و382 إسهامًا تهديفيًّا.

رقم قياسي جديد لرونالدو

وسجّل كريستيانو رونالدو هدفَين، ساعد من خلالهما على تعادل منتخب البرتغال مع منتخب المجر بنتيجة 2-2، على أرض ملعب الأول، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاء هدفا النجم البرتغالي، البالغ من العمر 40 عاماً، في الدقيقتين 22 و45+ من زمن المباراة.

وبعد ثنائيته أمام منتخب المجر، أصبح رونالدو الهدّاف التاريخي لتصفيات المونديال برصيد 41 هدفاً، متجاوزًا لاعب غواتيمالا، كارلوس رويز الذي يمتلك 39 هدفًا.

وحرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، على تهنئة كريستيانو رونالدو بعد تحقيقه لرقم قياسي جديد على الصعيد الدولي.

