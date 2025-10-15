خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
النمر لـ"الحالمين بكسر حزب الله": الانتخابات قادمة وستشهدون بأس هذا المجتمع العظيم

2025-10-15 19:25
أكد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ حسين النمر، أنّ "المجتمع المقاوم أثبت في كل الاستحقاقات أنّه مجتمع قوي، حاضر، لا يُهزم ولا يتخلّى عن المقاومة"، مشددًا على أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون محطّة جديدة لتجديد الثقة بهذا الخيار".

وقال النمر، في كلمته في الذكرى السنوية الأولى لشهداء "طريق القدس" ببلدة الحلانية، بحضور عوائل الشهداء والجرحى وفعاليات اجتماعية وسياسية: "في الانتخابات البلدية الأخيرة، وُضِعنا أمام تحدٍّ كبير، وقد أثبت الناس أنّهم مع المقاومة، وأنّ أصواتهم كانت رصاصات في وجه كل من حاول النيل من خيارهم".

وخاطب الحالمين بكسر حزب الله عبر صناديق الاقتراع، بالقول: "الانتخابات قادمة، وستشهدون بأس هذا المجتمع العظيم".

وتوجّه النمر إلى "الطامحين لتفكيك لوائح المقاومة في بعلبك الهرمل"، قائلًا: "أيّ شخصية تترشّح على لوائح تستهدف المقاومة أو تدعو إلى نزع سلاحها سيُنظَر إليها على أنّها خانت دماء الشهداء، وستُنبذ من بيئتها؛ لأنّ بلداتنا لا تقبل العملاء ولا ضعاف النفوس".

وتابع قوله: "نحن على يقين بأنّ أهلنا سيخوضون الاستحقاقات المقبلة بهمّة عالية، وستكون أصواتهم بصمة حق في سِجل الانتصارات".

كما حيّا النمر الشهداء وذويهم بالقول: "دفتر الحساب مع الشهداء لا يُقفل، فهم سبقونا ونحن على الطريق. نشتاق إليهم، ونعاهدهم على أنْ تبقى دماؤهم منارة نهتدي بها، وسنلحق بهم بعزّة وشرف".

