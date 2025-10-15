خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في الجامعة اللبنانية: ندوة حول المقاومة ومفهوم السيادة الوطنية في فكر السيد نصر الله
لبنان

2025-10-15 19:53
في أجواء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله (قده)، نظّمت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية ندوة فكرية – سياسية – قانونية بعنوان "المقاومة ومفهوم السيادة الوطنية في فكر السيد نصر الله"، وذلك في كلية العلوم – الجامعة اللبنانية، بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، وحضور حشد من الطلاب والمهتمين.

استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية أكّدت على أهمية استحضار فكر الشهيد القائد في ترسيخ مفهوم السيادة الوطنية وربطه بالمشروع المقاوم، بوصفه أحد أبرز العناوين التي شكّلت جوهر خطابه ونهجه طوال العقود الماضية.

الخبير في العدالة الجنائية والكاتب السياسي؛ الدكتور عمر نشّابة تناول جانبًا من مفهوم المقاومة في فكر شهيد الأمة، موضحًا كيف ربط السيد نصر الله بين التحرير والكرامة الوطنية، وبين الأمن الإنساني والسيادة الحقيقية، معتبرًا أن المقاومة ليست خيارًا عسكريًا فحسب بل مشروعًا أخلاقيًا وإنسانيًا يعبّر عن إرادة الشعوب في مواجهة الهيمنة.

 من جهته، تطرق الخبير في القانون الدولي؛ الدكتور علي فضل الله إلى سرديات المفكرين الأجانب حول حق الشعوب في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن فكر السيد نصر الله يتقاطع في كثير من جوانبه مع المفهوم الدولي للسيادة وحق تقرير المصير، لكنه يضيف إليه بُعدًا إيمانيًا وأخلاقيًا يجعل من المقاومة مسؤولية إنسانية قبل أن تكون حقًا قانونيًا.

 أمّا الباحث والمحلل السياسي؛ الدكتور إسكندر كفوري، فأكد أن الاحتلال لا يزول إلا بفعل المقاومة، مستعرضًا نماذج تاريخية من تجارب تحرّر الشعوب في لبنان وفلسطين والعالم، ومشيرًا إلى أن تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان أعادت تعريف مفهوم القوة والسيادة في المنطقة.

واختُتمت الندوة بنقاش مفتوح بين الطلاب والمحاضرين، تناول أبعاد الفكر المقاوم في مواجهة التحديات السياسية والإعلامية الراهنة، وأهمية مواصلة البحث الأكاديمي في فكر السيد نصر الله كمنهج متكامل يجمع بين العقيدة والسياسة والقانون.

السيد حسن نصر الله المقاومة السيادة سيد شهداء الأمة إنا على العهد
