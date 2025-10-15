قالت "هيئة شؤون الأسرى" و"نادي الأسير" الفلسطينيَّيْن، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنّ "سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" أصدرت وجدّدت أوامر الاعتقال الإداري بحق 28 أسيرًا" فلسطينيًا.

ونشرت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال الإداري، توزّعت بين أوامر جديدة صادرة وأوامر تجديد.

وفي السياق نفسه، جدّدت محكمة صهيونية، الأربعاء، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية - حماس؛ حسن يوسف، لمدّة 4 أشهر إضافية.

ونقلت عائلة يوسف عن محاميه قوله إنّ "قرار التجديد هو الـ5 على التوالي؛ لِيُمدَّد اعتقاله 4 أشهر إضافية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

وكان الاحتلال قد اعتقل يوسف قَبْل عامين، وأمضى في سجونه ما يزيد على 23 عامًا، غالبيتها في الاعتقال الإداري.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأنّ جثامين عدد من الشهداء الذين سلّمتهم سلطات الاحتلال، ضمن صفقة تبادل الأسرى، "كانت معصوبة الأيدي والأعين"، مرجّحةً "تَعرُّضهم لعمليات إعدام ميداني".

وأشارت المصادر إلى "وجود آثار جنازير دبابات على أجساد بعض الشهداء في قطاع غزة، ما يُعزّز الفرضية بأنّ عددًا منهم قُتلوا دهسًا بآليات الاحتلال في أثناء الاقتحامات العسكرية" في القطاع.

