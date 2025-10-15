كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أنّ شركة "غوغل" سمحت للحكومة "الإسرائيلية" ببثّ إعلانات مدفوعة على منصة "يوتيوب" في آب/أغسطس الماضي، تُظهر مشاهد من أسواق غزة تزعم وجود "كميات وافرة من الطعام"، وذلك برغم إعلان "مرصد الجوع العالمي" المدعوم من الأمم المتحدة عن تفشّي المجاعة في القطاع.

وقالت الصحيفة: "نُشِر أحد المقاطع في 24 آب/أغسطس على قناة وزارة الخارجية "الإسرائيلية" بعنوان "هناك طعام في غزة، وأيّ ادعاء آخر هو كذبة"، وجرى الترويج له بثلاث لغات، وحصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة باللغة الإنكليزية وحدها".

وأظهرت المراجعة التي أجرتها "واشنطن بوست" أنّ "لقطات الفيديو مأخوذة من مواد صوّرها مصور فلسطيني لمصلحة وكالة "غيتي"، توثّق دخول كميات محدودة من الغذاء إلى غزة بعد أشهر من القيود "الإسرائيلية"، وبيعها بأسعار مرتفعة لا يستطيع معظم السكان تَحمُّلها".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "فريق الثقة والأمان في "غوغل" تلقّى شكاوى من جهات حكومية، بينها وكالة الأبحاث الحكومية البولندية "NASK"، تتهم الحملة "الإسرائيلية" بنشر معلومات مضللة، إلّا أنّ الشركة قرّرت إبقاء الإعلانات، واعتبرت أنّها "لا تنتهك سياساتها"".

وقال متحدّث باسم "غوغل" إنّ "لدى الشركة سياسات واضحة تحكم أنواع الإعلانات المسموح بها"، متحدّثًا عن أنّ "الفِرَق المختصّة تراجع باستمرار كيفية تطبيق هذه السياسات".

في المقابل، اعتبر باحثون أنّ "السماح بمثل هذه الحملات الدعائية الحكومية قد يشكّل خرقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالمعلومات المضلِّلة في أثناء الأزمات الإنسانية"، بحسب "واشنطن بوست".

