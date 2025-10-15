خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الاحتلال يصدر أمرَيْ استيلاء على 25 دونمًا من أراضي عزون وجيوس في قلقيلية
الاحتلال يصدر أمرَيْ استيلاء على 25 دونمًا من أراضي عزون وجيوس في قلقيلية

2025-10-15 22:34
أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء 15 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أمرَيْن عسكريّين يقضيان بالاستيلاء على مساحات من أراضي الفلسطينيين في محافظة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك من أجل إقامة مشاريع استيطانية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مسؤول ملف قضايا الجدار والاستيطان في قلقيلية، منيف نزّال، قوله إنّ "سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا يقضي بالاستيلاء على ثلاثة دونمات و712 مترًا من أراضي بلدة عزون في شرق قلقيلية؛ لشق طريق استعماري يربط مستعمرة "ألفيه منشيه" بشارع قلقيلية - نابلس المعروف بشارع "55" قرب حاجز "إلياهو"، المُقام خلف جدار الفصل العنصري".

وأضاف نزّال: "الأمر العسكري الثاني يقضي بالاستيلاء على نحو 21 دونمًا و307 أمتار من أراضي بلدتَيْ عزون وجيوس، بهدف إقامة ما يُسمّى "جدار أمني" حول مستعمرة "تسوفيم"".

جدير ذكره أنّ "ألفيه منشيه" و"تسوفيم" مُقامتان على أراضي بلدات عزون، وجيوس، وكفر ثلث، وتواصلان التَمدُّد على حساب الأراضي الزراعية التابعة للفلسطينيين، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لمصادر رزق عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيس.

