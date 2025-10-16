أعلنت كتائب القسام، أمس الأربعاء (15 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، أنّها سلّمت الصليب الأحمر جثتين إضافيتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزّة ضمن صفقة "طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

هذا؛ وقد جاء في بيانٍ مشترك للمتحدّث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي و"الشاباك" أنّه وفقًا للمعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، جرى تسليم تابوتين لأسيرين قتلى، وهما في طريقهما إلى قوّة من الجيش و"الشاباك" داخل قطاع غزّة. وطالب البيان المشترك حركة حماس بـ"الالتزام بالاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة جثث الأسرى".

بدروها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" إنّ "إسرائيل" سلّمت الوسطاء إحداثيات في القطاع يُحتمل أن تكون جثث الأسرى القتلى قد دفنت فيها.

وفي وقتٍ سابق، صرّحت كتائب القسام بأنّ المقاومة التزمت بما اتفق عليه، وقامت بتسليم جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء، وأيضًا ما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها. وأكّدت أنّ "ما تبقّى من جثث يحتاج إلى جهود كبيرة ومعدّات خاصّة للبحث عنها واستخراجها، ونحن نبذل جهدًا كبيرًا من أجل إغلاق هذا الملف".

وكانت، يوم الاثنين الماضي، كتائب القسام قد سلمت جثث 4 أسرى "إسرائيليين" كانوا في قطاع غزّة، وهم: غاي إيلوز، يوسي شرابي، بيفين جوشي ودانيال بيريز.

