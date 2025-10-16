أُصيب 6 فلسطينيين، أمس الأربعاء (15 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، خلال محاصرة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في شارع الراهبات في مدينة نابلس شمالي الضفّة الغربية، في إطار عملية اقتحام واسعة نفّذتها القوات من عدة محاور.

في التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أنّ قوة "إسرائيلية" خاصة تسلّلت إلى شارع الراهبات، وحاصرت المنزل قبل أن تقتحم المنطقة بعدد كبير من الجيبات العسكرية، مطلقةً قنابل الغاز السامّ وقنابل الصوت باتّجاه المواطنين في الشوارع المحيطة ومنطقة دوّار الشهداء. وأضافت أنّ قوات الاحتلال حاصرت مبنى إطفائية بلدية نابلس وأخرجت الشبان من داخله، كما اقتحمت مقر نقابات عمال فلسطين وأجرت تحقيقات ميدانية مع الموجودين.

اعتقال منسّق المقاومة الشعبية

وفجر اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال منسّق المقاومة الشعبية ومدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي، بعد مداهمة منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفّة الغربية.

كما شهدت الليلة الماضية سلسلة اقتحامات "إسرائيلية" في الضفّة، في بلدتي سنيريا جنوب قلقيلية، وبيت أمر شمال الخليل؛ حيث عاودت اعتقال الأسير المحرّر بهجت يامين.

