خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب حسن فضل الله: البلد بحاجة إلى تعاون لمواجهة المتغيرات كي لا تأتي على حسابه

فلسطين

الاحتلال
فلسطين

الاحتلال "الإسرائيلي" يقتحم نابلس ويعتقل منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم

2025-10-16 10:47
إصابة 6 فلسطينيين في اقتحام "إسرائيلي" لنابلس واعتقالات في الضفّة الغربية
46

أُصيب 6 فلسطينيين، أمس الأربعاء (15 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، خلال محاصرة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منزلًا في شارع الراهبات في مدينة نابلس شمالي الضفّة الغربية، في إطار عملية اقتحام واسعة نفّذتها القوات من عدة محاور.

في التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أنّ قوة "إسرائيلية" خاصة تسلّلت إلى شارع الراهبات، وحاصرت المنزل قبل أن تقتحم المنطقة بعدد كبير من الجيبات العسكرية، مطلقةً قنابل الغاز السامّ وقنابل الصوت باتّجاه المواطنين في الشوارع المحيطة ومنطقة دوّار الشهداء. وأضافت أنّ قوات الاحتلال حاصرت مبنى إطفائية بلدية نابلس وأخرجت الشبان من داخله، كما اقتحمت مقر نقابات عمال فلسطين وأجرت تحقيقات ميدانية مع الموجودين.

اعتقال منسّق المقاومة الشعبية

وفجر اليوم الخميس، اعتقلت قوات الاحتلال منسّق المقاومة الشعبية ومدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي، بعد مداهمة منزله في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمالي الضفّة الغربية.

كما شهدت الليلة الماضية سلسلة اقتحامات "إسرائيلية" في الضفّة، في بلدتي سنيريا جنوب قلقيلية، وبيت أمر شمال الخليل؛ حيث عاودت اعتقال الأسير المحرّر بهجت يامين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الضفة الغربية نابلس
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتلال
الاحتلال "الإسرائيلي" يقتحم نابلس ويعتقل منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم
فلسطين منذ ساعتين
طالبة غزّاوِيّة تروي قصّتها من التهجير إلى النجاح رغم أصعب الظروف
طالبة غزّاوِيّة تروي قصّتها من التهجير إلى النجاح رغم أصعب الظروف
فلسطين منذ ساعتين
القسام تسلّم الصليب الأحمر جثتين إضافيتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزّة
القسام تسلّم الصليب الأحمر جثتين إضافيتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزّة
فلسطين منذ ساعتين
الاحتلال يصدر أمرَيْ استيلاء على 25 دونمًا من أراضي عزون وجيوس في قلقيلية
الاحتلال يصدر أمرَيْ استيلاء على 25 دونمًا من أراضي عزون وجيوس في قلقيلية
فلسطين منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
النائب حسن فضل الله: البلد بحاجة إلى تعاون لمواجهة المتغيرات كي لا تأتي على حسابه
النائب حسن فضل الله: البلد بحاجة إلى تعاون لمواجهة المتغيرات كي لا تأتي على حسابه
لبنان منذ ساعتين
الاحتلال
الاحتلال "الإسرائيلي" يقتحم نابلس ويعتقل منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم
فلسطين منذ ساعتين
القسام تسلّم الصليب الأحمر جثتين إضافيتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزّة
القسام تسلّم الصليب الأحمر جثتين إضافيتين من أسرى الاحتلال في قطاع غزّة
فلسطين منذ ساعتين
أهالي عيترون يلامسون ترابها
أهالي عيترون يلامسون ترابها
مقالات مختارة منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة