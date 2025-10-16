استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) ، اللواء ديوداتو أبانيارا والوفد المرافق.

اللقاء تناول عرض للأوضاع العامة لاسيما الأوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني والمهام التي تنفذها هذه القوات بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ بنود القرار الأممي 1701.

الرئيس بري نوّه وأشاد بالدور الذي تطلع به قوات الطوارئ الدولية منذ تمركزها في الجنوب اللبناني وتقاسمها مع أبنائه معاناتهم وتضحياتهم جراء الاعتداءات "الإسرائيلية" التي استهدفتهم وتستهدفهم كما استهدفت وتستهدف أبناء الجنوب، متوجهًا بالشكر والتقدير لقوات "اليونيفيل" على استمرارها في تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق تواجدها بما يعزز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، بالرغم من القرار الذي طال تخفيض موازنتها.

كما كرر الرئيس بري دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإلزام "إسرائيل" بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، ووقف اعتداءاتها اليومية والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني.

هذا وتابع رئيس المجلس تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونًا تشريعية واستحقاق الانتخابات النيابية خلال استقباله النائب غسان سكاف.

سكاف نقل عن الرئيس بري تشديده على إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.

وأشار الى أنه تحدث مع الرئيس بري عن مطار رياق وطلب منه الموافقة على تحويل مطار رياق إلى مطار تجاري وعسكري.



على صعيد آخر وعملًا بأحكام الفقرة 2 من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر و3 مفوضين، وعملًا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 21/10/2025.

