كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
اللجنة التربوية في حزب الله تزور الشيخ الخطيب
2025-10-16 14:25
زار وفدٌ من اللجنة التربوية في حزب الله برئاسة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس فيالحازمية.

وجرى خلال اللقاء البحث في شؤون الملف التربوي وانطلاق العام الدراسي.

 وعقب اللقاء، أشاد حمادة بانطلاقة العام الدراسي والتعافي الذي حصل فيما خص الواقع المرتبط بالجنوب وخصوصًا القرى المحاذية لفلسطين المحتلة، حيث تعرضت المدارس للتدمير الكامل أو الأضرار الكبيرة، منوّهًا بالتعاون الذي حصل مع وزارة التربية والتعليم العالي وكيفية إدارة الملف لينطلق العاد الدراسي دون أي شائبة.

 كما أثنى على تعاون التعبئة التربوية في حزب الله والمكتب التربوي في حركة أمل وبمظلة وزارة التربية ما أدى إلى انطلاقة سليمة للعام الدراسي. 

ولفت حمادة إلى أنه جرى طرح موضوع المدارس المتضررة في البقاع الشمالي، وجرى وضع الشيخ الخطيب في أجواء قضايا تربوية عدة منها ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وعدد من القوانين وعلاقتها بحقوق المتعاقدين من جهة، والقانون 515 الذي ينظم عمل المدارس الخاصة من جهة ثانية.

 وختم حمادة بالتأكيد على العلاقة المتينة مع مؤسسات المجلس الشيعي الأعلى.

