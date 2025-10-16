حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برّو من انزلاق الدولة اللبنانية ومؤسساتها خلف أجندات "إسرائيلية" مشبوهة، داعيًا إلى رفض الإملاءات الإعلامية والسياسية الصادرة عن العدو، والتركيز على أولويات الشعب اللبناني الحقيقية، لا سيما القضايا المعيشية والحياتية.

وجاء موقف برو خلال رعايته افتتاح معرض "التين والزيتون" للمونة البلدية والأشغال الحرفية، الذي نظّمه حزب الله – القطاع الأول في بيروت، في مجمع الإمام الرضا (ع) في حي الجامعة، بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات والأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثمّ كانت فقرة شعرية للدكتور علي شحيتلي، وبعدها، ألقى النائب برو كلمة قال فيها، إنّ "كلّ شخص شارك في هذا المعرض، وكلّ من له علاقة بالبعد الصناعي والتجاري والاقتصادي والمالي، هو يساهم بإبقاء الحر حرًا لا يحتاج إلى أحد، ويساهم بإعزاز هذه الأمة والمجتمع، ويساعد كي نكون أحرارًا نستطيع أن نستغني عن كلّ شخص يحاول أن يفرض شروطه علينا، مشيرًا إلى أننا أمام تحديات كبيرة جدًا، وبالتالي، فإن أبرز عامل صمود في هذه المرحلة، هو اعتمادنا على أنفسنا، وتحويل مجتمعنا إلى مجتمع منتج لا يحتاج إلى أحد".

وفي الشأن السياسي تساءل النائب برو، هل المطلوب من الدولة اللبنانية والحكومة والوزراء والنواب أن ينساقوا باتّجاه موضوعات يثيرها الإعلام "الإسرائيلي" والمسؤولين في الكيان "الإسرائيلي"، وهل المطلوب أن ننساق إلى أولويات ونضع على جداول أعمالنا بعض الجمل والموضوعات التي يهتم لها العدوّ "الإسرائيلي"، أم المطلوب صناعة أولويات لبنانية، لنلتفت إلى ما يحتاجه الناس، لا سيما الكهرباء والمياه وإعادة أموال المودعين ومعالجة مشكلة النفايات والمسشتفى الحكومي والمدارس الرسمية، فهذه هي الأولويات في البلد، وبالتالي كلّ موضوع يثيره مسؤول أو وسيلة إعلامية ليس له علاقة بهذه الأولويات، يعني أنه يتقاطع بطريقة قصد أو لم يقصد مع خصوم لبنان، وأنه لا يريد مصلحة لبنان".

وختم النائب برو مشددًا على أنه من يريد مصلحة هذه الدولة عليه أن يراعي أولويات الدولة والناس فيها، وإذا أجرينا استطلاعًا للرأي عند كلّ الطوائف والمذاهب والفئات، نستنتج أن الموضوعات التي تُثار اليوم في البلد ليست أولوية، وإنما الأولوية هي للأمور المعيشية والحياتية التي ذكرناها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار من اليوم الخميس 16 تشرين الأول 2025، ولغاية يوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، من الساعة 10 صباحًا وحتّى الـ 4 عصرًا، ويتضمن عرضًا لمختلف أصناف المونة البلدية البيتية والأشغال اليدوية والحرفية، فضلًا عن تقديم ورش مهاراتية في تحضير الكبيس وصناعة الألبان والأجبان والمربيات وغيرها من الأصناف.

