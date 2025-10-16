خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
بالصور: ندوة فكرية حول الأسرة في المنظومة الدينية للإمام الخامنئي
2025-10-16 15:06
موسى الحسيني - مصور

في أجواء السنوية الأولى لارتقاء السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رضوان الله عليه)، أقام مركز سكن للإرشاد الأسري وضمن أعمال ملتقى سكن لمجتمع بمحورية الأسرة، ندوة حوارية تناول فيها بحث "الأسرة في المنظومة الدينية والفكرية للسيد علي الخامنئي" للسيد الهاشمي ضمن إصدار المركز "سكن لكم".

وحاضر في الندوة عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية د. حسين رحال، والنائب في البرلمان النيابي د. إيهاب حمادة، وذلك في مبنى جامعة المعارف - بلوك A - في بئر حسن.

لبنان الإمام الخامنئي
