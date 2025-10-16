عامٌ يمضي على مجزرة بلدية النبطية والمدينة لا تزال تنزف ذاكرة الفقد ومن قلب المكان الذي تحوّل إلى رمزٍ للشهادة والعطاء جدّدت النبطية عهدها لشهدائها الذين ارتقوا وهم يؤدّون واجبهم في خدمة أهلهم خلال العدوان الصهيوني الغاشم.

في هذه الذكرى الأليمة، وضع رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين وأعضاء المجلس البلدي والموظفين إكليلًا من الورد في موقع الاستهداف تخليدًا لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في مبنى البلدية أثناء قيامهم بواجبهم الوطني.

وقال فخر الدين في كلمته خلال المراسم التي شاركت فيها شخصيات وفعاليات من المدينة والمنطقة: "نقف اليوم هنا في مركز بلدية مدينة النبطية، التي تعرّضت لهجمةٍ بشعةٍ صهيونيةٍ استهدفت البلدية بكل رموزها وطاقمها، من رئيسٍ وأعضاءٍ وموظفين كانوا يؤدّون واجبهم الوطني والإنساني في خدمة الناس الصامدين وسط الحرب، لقد كانت لحظة المجزرة مؤلمة، لكنها في الوقت نفسه كانت لحظة عزٍّ وفخر، لأنّ شهداءنا سقطوا وهم في موقع المسؤولية والعطاء، على درب خدمة الناس والوطن".

وأضاف: "هذه الوقفة التضامنية هي وفاءٌ للشهداء، وتجديدٌ للعهد معهم بأننا سنبقى على النهج والخط والثبات الذي سلكوه، لنؤكّد لهم أنّنا ماضون في طريقهم، وأنّ دماءهم أمانة في أعناقنا، لن ترهبنا غارات العدو الصهيوني ولا قذائفه ولا عدوانه الهمجي المتوحش، فكما صمدت النبطية في وجه الحروب السابقة، ستبقى اليوم وغدًا رمز الصمود والإرادة والثبات".

وتابع فخر الدين قائلاً: "محبة الناس لنا ووفاؤهم هو ما يعطينا القوة للاستمرار، سنبقى نعمل بضميرٍ وإيمان، وسنكون أوفياء لأهلنا كما كنا دائمًا، وفاءً لتضحيات الشهداء الذين رفعوا رأس هذه المدينة عاليًا بدمائهم الطاهرة".

واختُتمت الكلمة بالتأكيد على سلسلة فعاليات ستُقام في المدينة في هذه المناسبة، تبدأ بوضع أكاليل الورد في موقع الاستشهاد، ثم زيارة روضة الشهداء وقراءة الفاتحة على أن تُختتم بعد الظهر بمسيرةٍ صامتةٍ تنطلق من أمام المسجد الكبير في ساحة النبطية إلى النادي الحسيني حيث يُقام مجلس تبريكٍ وحفل تكريم لشهداء البلدية الذين كتبوا بدمهم حكاية الوفاء والصمود.

