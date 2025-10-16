خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
تعيين اللواء الركن المداني رئيسًا لهيئة الأركان اليمنية خلفًا للشهيد الغماري
2025-10-16 17:31
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، الخميس 16 تشرين أول/أكتوبر 2025، قرارًا بتعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسًا لهيئة الأركان العامة، خلفًا لرئيس الهيئة الشهيد اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، الذي ارتقى في العدوان الصهيوني على اليمن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نعت، في بيان، الخميس، اللواء الغماري "الذي استُشهد مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين بغارات شنّها العدوان الإجرامي الأميركي - الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة "طوفان الأقصى"".

وقالت القوات اليمنية: "ارتقى خلال هذا العدوان ولمدة عامين من الإسناد عدد كبير من الشهداء العظماء مدنيين وعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء ومن مختلف أبناء الشعب اليمني، في إطار معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"".

غزة اليمن القوات المسلحة اليمنية مهدي المشاط
