لبنان

اعتداءات العدو تتواصل.. وتشمل غارات على بنعفول وشمسطار وكفرتبنيت
لبنان

اعتداءات العدو تتواصل.. وتشمل غارات على بنعفول وشمسطار وكفرتبنيت

2025-10-16 18:45
78

واصل العدو الصهيوني، الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اعتداءاته على لبنان ومواطنيه، والتي شملت الغارات وإلقاء القنابل وإطلاق النار وخرق الطيران المسيّر للأجواء في الجنوب والبقاع.

وفي هذا السياق، شنّ الطيران الحربي الصهيوني غارتَين على دفعتين استهدفتا بلدة بنعفول في قضاء صيدا، في حين استهدفت غارة صهيونية المنطقة الواقعة بين بلدتي رومين وحومين، وغارة أخرى بين بلدتي الصرفند والبيسارية وتحديدًا عند خربة دوير.

هذا، وشنّ العدو الصهيوني غارة جوية استهدفت تلة علي الطاهر في أطراف بلدة كفرتبنيت في الجنوب، وغارة أخرى من مُسيّرة استهدفت الأطراف بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، في حين استهدفت غارة صهيونية بلدة شمسطار في البقاع.

إلى ذلك، نفذ جيش العدو عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيام.

وكانت قد ألقت محلّقة صهيونية، صباح اليوم، قنبلة بالقرب من مُزارع في منطقة "أبو مناديل" شرق بلدة بليدا، أثناء تواجده في كرم الزيتون القريب من الحدود، في حين أطلق جنود العدو عدة رصاصات في الهواء.

وأطلق جنود العدو من موقع الاحتلال المستحدث داخل الأراضي اللبنانية في "جل الدير"، رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون.

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني البقاع الجنوب
حسن مراد: دعم الجنوب واحتضان أهله واجب وطني
حسن مراد: دعم الجنوب واحتضان أهله واجب وطني
لبنان منذ ساعة
الشيخ قاسم لكشافة الإمام المهدي (عج): معكم سننتصر ولن تهزمنا
الشيخ قاسم لكشافة الإمام المهدي (عج): معكم سننتصر ولن تهزمنا "إسرائيل" وأميركا
لبنان منذ ساعتين
بلدية عيترون: بلدتنا تحيا بجهود أبنائها وسنعيدها راية خفاقة
بلدية عيترون: بلدتنا تحيا بجهود أبنائها وسنعيدها راية خفاقة
لبنان منذ ساعتين
النائب عمار: مصرون على بت موضوع إعادة الإعمار
النائب عمار: مصرون على بت موضوع إعادة الإعمار
لبنان منذ ساعتين
