أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، عن "استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أيّ مساعدة للحفاظ على السلام وتخفيف التوتر بين البلدَيْن الجارين المسلمين؛ باكستان وأفغانستان".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن بقائي دعوته البلدَيْن إلى "البدء الفوري في محادثات بهدف تخفيف حدّة التوتر ووقف الصراع نهائيًا، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية"، معربًا في الوقت نفسه عن "ارتياحه لوقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان"، ومؤكّدًا "ضرورة حل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية".

وشدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على "أهمية الاحترام المتبادل لوحدة أراضي البلدين وسيادتهما الوطنية"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك تعزيز التعاون متعدِّد الأطراف والإقليمي لمنع الإرهاب ومكافحته".

كما أبدى بقائي "الأسف والقلق العميقَيْن إزاء الأضرار التي لحقت بشعبَيْ البلدين ومدنييهما جرّاء الاشتباكات العسكرية".

الكلمات المفتاحية