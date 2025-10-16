نعت فصائل المقاومة الفلسطينية رئيس هيئة الأركان اليمنية؛ اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري الذي ارتقى في العدوان الصهيوني على اليمن، وثمَّنت دوره في معركة إسناد غزة، مؤكّدةً أنّه ارتقى في أشرف المعارك، ومشيرةً إلى أنّ الدم الفلسطيني واليمني امتزجا في مقاومة الاحتلال.

وقالت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، إنّ "الشهيد الغماري ارتقى شهيدًا على طريق القدس مع عددٍ من إخوانه، في أشرف المعارك، دفاعاً عن الأقصى وفلسطين، وضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدّرتها اليمن العظيمة واستمرّت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان".

وأضافت: "التاريخ سيذكر بكل فخر كل من ساند شعبنا الفلسطيني، وفي القلب منهم يمن الإيمان والحكمة الذي وقف وقفة مشرّفة".

وذكّرت بأنّ "دماء أبناء الشعب الفلسطيني والقادة الشهداء إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري ومحمد الضيف والسيد حسن نصر الله والحاج رمضان والغماري ستبقى نبراسًا يضيء طريق الكرامة".

بدورها، أكّدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ "الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًا لتضحيات الشعب اليمني ويعتزّ بشهدائه نصرة لقضيته".

وأعربت الحركة عن "فخرٍ كبير بامتزاج الدم الفلسطيني واليمني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن المقدّسات".

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "الشهيد الغماري أثبت بالفعل والعمل والتضحيات أنّ دعم غزة واجبٌ قومي وإنساني، كما أثبت أنّ الموقف من فلسطين وإسناد غزة هو معيار العروبة والأصالة والكرامة".

وعبّرت الجبهة الشعبية عن "التضامن العميق مع الشعب اليمني المقاوم الذي يقدّم تضحياته الجليلة دفاعًا عن كرامة الأمة والقِيَم التي توحّد أحرار العالم".

من ناحيتها، قالت حركة المجاهدين: إنّ "شعبنا لن ينسى تضحيات الشعب اليمني وقواته المسلحة، حيث وقفوا وساندوا غزة بالدم والبارود وسط تخاذل وتآمر كبير".

وأضافت الحركة، أنّ "هذه الدماء الطاهرة التي امتزجت مع دماء شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني هي المؤشّر على وحدة المصير وصوابية الطريق".

