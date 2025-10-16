خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي النائب عمار: مصرون على بت موضوع إعادة الإعمار

فلسطين

فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك
فلسطين

فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك

2025-10-16 19:55
46

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية رئيس هيئة الأركان اليمنية؛ اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري الذي ارتقى في العدوان الصهيوني على اليمن، وثمَّنت دوره في معركة إسناد غزة، مؤكّدةً أنّه ارتقى في أشرف المعارك، ومشيرةً إلى أنّ الدم الفلسطيني واليمني امتزجا في مقاومة الاحتلال.

وقالت كتائب القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية - حماس، إنّ "الشهيد الغماري ارتقى شهيدًا على طريق القدس مع عددٍ من إخوانه، في أشرف المعارك، دفاعاً عن الأقصى وفلسطين، وضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدّرتها اليمن العظيمة واستمرّت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان".

وأضافت: "التاريخ سيذكر بكل فخر كل من ساند شعبنا الفلسطيني، وفي القلب منهم يمن الإيمان والحكمة الذي وقف وقفة مشرّفة".

وذكّرت بأنّ "دماء أبناء الشعب الفلسطيني والقادة الشهداء إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري ومحمد الضيف والسيد حسن نصر الله والحاج رمضان والغماري ستبقى نبراسًا يضيء طريق الكرامة".

بدورها، أكّدت حركة الجهاد الإسلامي أنّ "الشعب الفلسطيني سيبقى وفيًا لتضحيات الشعب اليمني ويعتزّ بشهدائه نصرة لقضيته".

وأعربت الحركة عن "فخرٍ كبير بامتزاج الدم الفلسطيني واليمني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن المقدّسات".

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "الشهيد الغماري أثبت بالفعل والعمل والتضحيات أنّ دعم غزة واجبٌ قومي وإنساني، كما أثبت أنّ الموقف من فلسطين وإسناد غزة هو معيار العروبة والأصالة والكرامة".

وعبّرت الجبهة الشعبية عن "التضامن العميق مع الشعب اليمني المقاوم الذي يقدّم تضحياته الجليلة دفاعًا عن كرامة الأمة والقِيَم التي توحّد أحرار العالم".

من ناحيتها، قالت حركة المجاهدين: إنّ "شعبنا لن ينسى تضحيات الشعب اليمني وقواته المسلحة، حيث وقفوا وساندوا غزة بالدم والبارود وسط تخاذل وتآمر كبير".

وأضافت الحركة، أنّ "هذه الدماء الطاهرة التي امتزجت مع دماء شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني هي المؤشّر على وحدة المصير وصوابية الطريق".

الكلمات المفتاحية
غزة اليمن القوات المسلحة اليمنية فصائل المقاومة الفلسطينية
إقرأ المزيد
المزيد
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك
فلسطين منذ ساعتين
الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يعيد 120 جثمانًا لشهداء ارتكب بحقهم جرائم قتل وتعذيب
الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يعيد 120 جثمانًا لشهداء ارتكب بحقهم جرائم قتل وتعذيب
فلسطين منذ 4 ساعات
الاحتلال
الاحتلال "الإسرائيلي" يقتحم نابلس ويعتقل منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم
فلسطين منذ 11 ساعة
طالبة غزّاوِيّة تروي قصّتها من التهجير إلى النجاح رغم أصعب الظروف
طالبة غزّاوِيّة تروي قصّتها من التهجير إلى النجاح رغم أصعب الظروف
فلسطين منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
إيران منذ ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك
فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى اللواء الغماري: ارتقى في أشرف المعارك
فلسطين منذ ساعتين
السيد الحوثي: اتفاق غزة فشل كبير جدًّا للعدو
السيد الحوثي: اتفاق غزة فشل كبير جدًّا للعدو "الإسرائيلي" رغم الدعم الأميركي والغربي 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يعيد 120 جثمانًا لشهداء ارتكب بحقهم جرائم قتل وتعذيب
الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يعيد 120 جثمانًا لشهداء ارتكب بحقهم جرائم قتل وتعذيب
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة