أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في رسالة تقدير واعتزاز وجهها إلى المشاركين في التجمع الكشفي الكبير "أجيال السيد"، إلى أنّ "مشهد الاجتماع الكشفي الكبير في المدينة الرياضية هو لوحة إبداع بألوان الطهر والإيمان والمقاومة".

وفي كلام وجهه لكشافة الإمام المهدي (عج)، أضاف الشيخ قاسم "أننا نعبّر لكم عن تقديرنا واعتزازنا بكشافة الإمام المهدي (عج) المتألقين وبكل من ساهم في هذا الإنجاز"، مضيفًا: "لقد زدتم رصيد جند الإمام المهدي، فاستبشروا بالنصر".

وتابع: "يا كشافة الإمام المهدي (عج)، أنتم أجيال السيد المقدس السيد حسن نصر الله المتربع على عرش الشهادة مع صفيّه (السيد هاشم صفي الدين) والشهداء، تنثرون في محضرهم أطايب العزة والثبات على درب المقاومة"، موضحًا أنّكم "اجتمعتم رياحينًا في حديقة الأمل برعاية صاحب الزمان لتجديد العهد والولاء".

وحول التجمّع، أكّد الشيخ قاسم أنّه "مشهد قوة وأمل. 74475 كشفيًا وكشفية عانقتم السماء وصدحتم باتجاه المستقبل"، موضحًا أنّ "كشافة الإمام المهدي نور هداية الشباب إلى النموذج التربوي الأسمى، ومعكم سننتصر ليعم السلام المقرون بتحرير الأرض والإنسان"، و"معكم لن تهزمنا "إسرائيل" الغاصبة وأميركا الطاغية، فقد جُبِلت أرضنا بدماء شهدائنا لنبقى ونستمر ونعيش في وطننا لبنان سيدًا حرًا ومستقلًا".

وختم سماحته بالقول "معكم ستبقى فلسطين والقدسُ طريقَ الحقّ، وبوصلتَنا نحو خير المنطقة والبشرية. معكم سنواجه التحدّياتِ بأسمى التضحيات، وستبقى رايتُنا مرفوعةً وقويّةً بإذن الله".

الكلمات المفتاحية