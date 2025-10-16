خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلّمه رسالة من الإمام الخامنئي
إيران

لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلّمه رسالة من الإمام الخامنئي

2025-10-16 20:54
29

التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني، الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، وسلّمه رسالة من آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنّ لاريجاني، بحث مع الرئيس بوتين خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي بين البلدين.

وكان لاريجاني توجّه صباح اليوم إلى موسكو في زيارة عمل ليوم واحد، في مهمة خاصة موفدًا من الإمام الخامنئي.

روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران فلاديمير بوتين علي لاريجاني
