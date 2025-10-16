أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "أبناء إيران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية"، قائلًا: "يتعيَّن علينا إرساء قناعة "إنّنا قادرون" وتعزيزها".

وأضاف بزشكيان، خلال كلمة له في "مهرجان المحسنين" المسهمين في بناء مدارس في أصفهان، الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "المدرسة هي ميدان يُراد منه تنشأة أبنائنا ونموّهم، لذلك يجب التمهيد وبناء الأرضية لنموّهم".

وقال: "إنّ كنزًا من الإمكانات والقدرات كامن لدى أبنائنا، ويجب علينا كشف هذه الكنوز وتفعيلها والتمهيد لتَفتُّقها وازدهارها وإظهار نفسها"، وأضاف: "إنْ دخل الشعب الساحة فإنّنا سنسّوي جميع المشاكل".

وتابع قوله: "العدو واهم بأنّه قادر على النَيْل منّا؛ لأنّ الشعب إذا كان متّحدًا ومتماسكًا فإنّ أيّ قوة لن تقدر على المساس بنا".

