خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ترامب يعترف بتنفيذ عمليات سرّية ضد فنزويلا.. ومادورو يردّ بإجراء تدريبات عسكرية

إيران

بزشكيان: أبناء ايران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية
إيران

بزشكيان: أبناء ايران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية

2025-10-16 20:56
26

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "أبناء إيران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية"، قائلًا: "يتعيَّن علينا إرساء قناعة "إنّنا قادرون" وتعزيزها".

وأضاف بزشكيان، خلال كلمة له في "مهرجان المحسنين" المسهمين في بناء مدارس في أصفهان، الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أنّ "المدرسة هي ميدان يُراد منه تنشأة أبنائنا ونموّهم، لذلك يجب التمهيد وبناء الأرضية لنموّهم".

وقال: "إنّ كنزًا من الإمكانات والقدرات كامن لدى أبنائنا، ويجب علينا كشف هذه الكنوز وتفعيلها والتمهيد لتَفتُّقها وازدهارها وإظهار نفسها"، وأضاف: "إنْ دخل الشعب الساحة فإنّنا سنسّوي جميع المشاكل". 

وتابع قوله: "العدو واهم بأنّه قادر على النَيْل منّا؛ لأنّ الشعب إذا كان متّحدًا ومتماسكًا فإنّ أيّ قوة لن تقدر على المساس بنا".

الكلمات المفتاحية
الصواريخ الطاقة النووية ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
إيران منذ ساعة
بزشكيان: أبناء ايران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية
بزشكيان: أبناء ايران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية
إيران منذ ساعة
لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلّمه رسالة من الإمام الخامنئي
لاريجاني يلتقي بوتين في موسكو ويسلّمه رسالة من الإمام الخامنئي
إيران منذ ساعة
بقائي: إيران مستعدّة للمساعدة في تخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان
بقائي: إيران مستعدّة للمساعدة في تخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
اللواء موسوي معزّيًا باستشهاد الغماري: دوره استراتيجي في الدفاع عن اليمن ودعم فلسطين 
إيران منذ ساعة
بزشكيان: أبناء ايران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية
بزشكيان: أبناء ايران هم من أنتجوا وصنعوا الصواريخ والطاقة النووية
إيران منذ ساعة
بقائي: إيران مستعدّة للمساعدة في تخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان
بقائي: إيران مستعدّة للمساعدة في تخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان
إيران منذ 3 ساعات
تحقيق: إيران استهدفت قاعدة قيادة وتحكم سرية أميركية-
تحقيق: إيران استهدفت قاعدة قيادة وتحكم سرية أميركية-"إسرائيلية" خلال حرب الـ12 يومًا
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة