نعى رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري، قائلًا إنّ "الشعب اليمني المقاوم هو في طليعة المدافعين عن الأمة الإسلامية".

وقال اللواء موسوي، في رسالة تعزية باستشهاد اللواء الغماري: "هذا القائد الحكيم والشجاع، بإيمانه وإخلاصه وشجاعته، لعب دورًا استراتيجيًا وفعّالًا في الدفاع عن شرف الشعب اليمني واستقلاله ودعم قضية فلسطين المقدّسة"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وأضاف اللواء موسوي: "هذا الشهيد، بخطوات عملية واستراتيجية، لعب دورًا حاسمًا وملهمًا في معاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة واعتداءاته على اليمن".

كما شدّد اللواء موسوي على أنّ "الشعب الفلسطيني المظلوم هو في قمّة المجد والعز".

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد نعت، في بيان، الخميس 16 تشرين أول/أكتوبر 2025، اللواء الغماري "الذي استُشهد مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين بغارات شنّها العدوان الإجرامي الأميركي - الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة "طوفان الأقصى"".

