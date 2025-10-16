أدان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الاعتداءات الجوية التي شنها طيران العدو الصهيوني مساء اليوم الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستهدفت منشآت مدنية في عدد من البلدات الجنوبية، وأسفرت عن وقوع 6 جرحى في حصيلة أولية.

ورأى الرئيس عون، في تصريح له أن العدوان "الإسرائيلي" المتكرّر "يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".

وقال: "إن هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن "إسرائيل" تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفًا دوليًا يضع حدًا لهذه الانتهاكات المدانة".





