صعّد العدو الصهيوني، مساء الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث شنّت طائراته الحربية سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب، استهدفت بعضها المنطقة والأودية المحيطة ببلدات: أنصار، سيناي الزرارية، وبلدة المحمودية ومنطقة الجبور.



فقد استهدفت الغارات الصهيونية قلعة "ميس" بين أنصار والزرارية، ومنشآت لـ"شركة المجابل العاملية" لصناعة الإسمنت وكسارة في جانبها، الواقعتَيْن في وادي مزرعة بصفور بين بلدتَي أنصار وسيناي، على الطرف الغربي لـ"معتقل أنصار" سابقًا، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وألقت الطائرات المُغِيرة عشرات الصواريخ التي أحدث بعضها وميضًا غير مسبوق أضاء أجواء البلدات المحيطة، وشُوهد من مسافات بعيدة أيضًا.

كذلك، أحدث انفجار الصواريخ دويًّا هائلًا تَردَّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وتسبب بارتجاجات أثارت أجواءً من الهلع بين المواطنين.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، عن أنّ "الحصيلة الأوّلية للغارات "الإسرائيلية" على جنوب لبنان هي 6 جرحى".

في غضون ذلك، أفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - النبطية، رائف ضيا، أن قسم الطوارىء استقبل 5 إصابات جراء العدوان الجوي "الإسرائيلي" الذي استهدف منطقة بصفور مساء اليوم، وهم: 3 سوريين ولبنانيان اثنان، من عمال مجبل الباطون. وقد أجريت لهم العلاجات اللازمة وحالتهم مستقرة.

وسبق ذلك شنّ الطيران الصهيوني غارتَين على دفعتَيْن استهدفتا بلدة بنعفول في قضاء صيدا، في حين استهدفت غارة صهيونية المنطقة الواقعة بين بلدتَي رومين وحومين، واستهدفت غارة أخرى المنطقة بين بلدتَي الصرفند والبيسارية، تحديدًا عند خربة دوير.

هذا، وشنّ العدو الصهيوني، بعد ظهر اليوم أيضًا، غارة جوية استهدفت تلة علي الطاهر في أطراف بلدة كفر تبنيت في الجنوب، وغارة أخرى من مُسيّرة استهدفت الأطراف بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، في حين استهدفت غارة صهيونية بلدة شمسطار في البقاع.

الرئيس عون: العدوان المستمر على الجنوب يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البنى الإنتاجية

إلى ذلك، أدان رئيس الجمهورية العماد؛ جوزف عون الاعتداءات الجوية التي شنها طيران العدو الصهيوني مساء اليوم الخميس 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025، واستهدفت منشآت مدنية في عدد من البلدات الجنوبية، وأسفرت عن وقوع 6 جرحى في حصيلة أولية.

ورأى الرئيس عون، في تصريح له أن العدوان "الإسرائيلي" المتكرّر "يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة".

وقال: "إن هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن "إسرائيل" تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفًا دوليًا يضع حدًّا لهذه الانتهاكات المدانة".

