جيش الاحتلال يستعدّ لتمديد فترة الخدمة الإلزامية
عين على العدو

جيش الاحتلال يستعدّ لتمديد فترة الخدمة الإلزامية

2025-10-17 09:39
22

يستعدّ جيش الاحتلال لإعادة تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، كما كانت قبل عام 2015، وذلك في سياق تعديل "تشريعي" مرتقب في "الكنيست". 

بحسب قناة "كان"، على الرغم من النقص الحاد في القوى البشرية، لم يتم التقدم بمشروع القانون حتى الآن بسبب تأخر تشريع قانون التجنيد، في ظل الخلافات السياسية المرتبطة بتجنيد اليهود الحريديم. 

ومع إحراز تقدم في هذا الملف، تتوقع المؤسسة الأمنية في كيان العدو أن يتم إمرار قانون تمديد فترة الخدمة الإلزامية كذلك.

وفق الصيغة الحالية المقترحة، فإن القانون سيدخل حيّز التنفيذ فور المصادقة عليه بالقراءة الثالثة في "الكنيست"، إلا أن الجيش ما يزال يدرس من أي دورة تجنيد سيُطبق القرار، وتُبحث حاليًا إمكانية أن يشمل فقط المجندين الجدد بعد إقرار القانون.

