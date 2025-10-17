خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

اعتداءات العدو ليلًا محور اجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة
لبنان

اعتداءات العدو ليلًا محور اجتماع رئيسي الجمهورية والحكومة

2025-10-17 10:59
عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد، ولاسيما الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية".

هذا؛ وكان العدو قد شنّ غارات عنيفة، مساء يوم أمس، مستهدفًا مجبلًا للباطون وكسارة في وادي بنعفول، بين بلدات أنصار وسيناي وبصفور. كما شنّت المقاتلات الحربية المعادية، قرابة التاسعة من مساء يوم أمس، غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، وأتبعتها بسلسلة غارات عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الأسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بنعفول بين بلدتي أنصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل أنصار سابقا.

كذلك أحدث انفجار الصواريخ دويًا هائلًا تردّد صداه في مختلف المناطق الجنوبية، وأحدث ارتجاجات أثارت أجواءً من الهلع والتوتر بين المواطنين.

هذا وبحث الرئيسان عون وسلام التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ، والتحضيرات لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

لبنان جوزاف عون نواف سلام
