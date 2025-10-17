من المقرر أن يتظاهر، يوم غدٍ السبت، ملايين الأشخاص في ربوع الولايات المتحدة احتجاجًا على سياسات الرئيس دونالد ترامب و"الدفاع عن الديمقراطية"، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها حركة "لا ملوك"، وبمشاركة عدة منظمات حقوقية.

سيخرج ملايين المتظاهرين إلى الشوارع، يوم السبت، في أكثر من 2500 موقع في جميع أنحاء البلاد. وصرحت ليزا جيلبرت، وهي الرئيسة المشاركة لمنظمة "المواطن العام" التي تُساعد في تنظيم المسيرات: "سيكون هذا بلا شك أكبر يوم احتجاج، في تاريخ أميركا، لقد أصبح الناس أكثر وعيًا بما يحدث في هذه الإدارة".

وتهدف هذه الاحتجاجات، بحسب ما نقل موقع "يو أي آيه توداي" الأميركي، إلى الاحتفال بحرية التعبير والحق بالتجمع والتعديل الأول للدستور الأميركي. كما أنها فرصة للرد على التحركات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك تشديد إجراءات الهجرة، وفقًا للمنظمين.

ومن المقرر تنظيم أكبر الاحتجاجات خارج مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة وبوسطن ونيويورك وأتلانتا وكانساس سيتي وسان فرانسيسكو وشيكاغو ونيو أورلينز وبوزمان مونتانا، من بين ولايات ومدن أخرى.

كما تشمل المجموعات التي تُنظّم احتجاجات "لا للملوك": اتحاد الحريات المدنية الأمريكية والاتحاد الأمريكي للمعلمين ومنظمة الدفاع المشترك، ومنظمة 50501 ، وحملة حقوق الإنسان ومنظمة "غير قابل للتجزئة" ورابطة ناخبي الحفاظ على البيئة ومنظمة "موف أون" ومنظمة "الممرضات الوطنيات المتحدات" ومنظمة "المواطن العام" ومنظمة "الاتحاد الدولي لعمال الخدمات" ومنظمة "متحدون نحلم".

