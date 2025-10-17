أعلنت مؤسسة مياه "لبنان الجنوبي"، في بيان " أن العدوان "الإسرائيلي" الهمجي أدى إلى إصابة وتدمير المخزن الاستراتيجي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الخاص بالمحروقات وخسارة ما فيه بالكامل".

وأضافت "أن المخزن كان يحتوي على نصف مليون ليتر من مادة المازوت تستفيد منها المؤسسة من خلال توزيعها على القرى والبلدات الجنوبية لتشغيل مولدات الكهرباء العائدة لمحطات وآبار المياه".

