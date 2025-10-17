يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والعدو الصهيوني أسبوعه الثاني، ولا يزال الكيان الصهيوني يهدد بصمود الاتفاق متذرعًا بعدم إعادة جثامين الأسرى "الإسرائيليين" لدى حماس، بينما قالت حركة حماس إنها سلمت 10 جثث لأسرى "إسرائيليين" خلال الأيام الماضية، مؤكدةً في بيان صحفي التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وحرصها على تسليم كل الجثامين الباقية.

‎وأوضحت أن "إعادة جثامين الأسرى "الإسرائيليين" قد تستغرق بعض الوقت حيث إن بعض هذه الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها".

وكانت قد "إسرائيل" لحماس 30 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، ليرتفع إلى العدد إلى 120 شهيدًا، معظمهم مجهولي الهوية.

وأجلت "إسرائيل" فتح معبر رفح إلى يوم الأحد القادم وهو التأجيل الثالث منذ وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة شرق وجنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة، إذ يستمر العدو بخرق وقف اطلاق النار.

وأصيب 4 فلسطينيين جراء إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على مواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات مسيّرة "إسرائيلية" تواصل التحليق بشكل مكثف في أجواء القطاع مع استمرار القصف المدفعي على عدة مناطق.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67967 شهيدًا و170179 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

