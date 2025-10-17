خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لقاء الأحزاب اللبنانية يدعو إلى الوحدة لإحباط أهداف العدوان
لقاء الأحزاب اللبنانية يدعو إلى الوحدة لإحباط أهداف العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد

2025-10-17 13:41
أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد على لبنان، بأرضه وشعبه ‏ومنشآته المدنية، ودعا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذا العدوان المتمادي لإحباط أهدافه، التي تستهدف منع إعادة ‏إعمار المناطق التي دمرها العدوان الصهيوني، ومنع أبناء الجنوب من العودة إلى الى بلداتهم وقراهم واستئناف ‏حياتهم الطبيعية، والعمل على إقامة منطقة عازلة تحت الإحتلال في جنوب الليطاني، عبر محاولة تدمير البنى ‏التحتية وربط أي وقف للعدوان، أو انسحاب قوات الاحتلال من بعض النقاط التي يحتلها في الجنوب، بتجريد ‏المقاومة من سلاحها، ليسهل عليه فرض شروطه المتمثلة بإجبار لبنان بالتوقيع على إتفاق إذعان وتطبيع، يجعل من ‏لبنان خاضعا، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، للهيمنة "الإسرائيلية" الأميركية الكاملة‎.‎

وأكد لقاء الأحزاب أن مواجهة هذه الأهداف الصهيونية الخطيرة التي تهدد سيادة واستقلال لبنان، وإعادته إلى زمن ‏الخضوع للإحتلال والإستعمار بكل أشكاله، إنما تتطلب اعتماد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد: عسكرية، سياسية، ‏دبلوماسية وشعبية، تحافظ على قوة المقاومة الردعية وتكاملها مع الجيش، على قاعدة تعزيز قدراتهما العسكرية، ‏والإلتفاف شعبيًا ووطنيًا حولهما، ودعم صمود الجنوبيين في أرضهم، وعودتهم إلى بلداتهم وقراهم وإعادة إعمارها، ‏ورفض الخضوع لسياسة التهجير "الإسرائيلية"، وتغعيل الدبلوماسية اللبنانية عبر خطة تحرك واسعة لحشد الدعم ‏العربي والدولي، لإجبار كيان الاحتلال على الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته، وإطلاق الأسرى من ‏سجون  الاحتلال.‏

لبنان الكيان الصهيوني المقاومة لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
