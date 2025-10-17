أدان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية العدوان "الإسرائيلي" المتصاعد على لبنان، بأرضه وشعبه ‏ومنشآته المدنية، ودعا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذا العدوان المتمادي لإحباط أهدافه، التي تستهدف منع إعادة ‏إعمار المناطق التي دمرها العدوان الصهيوني، ومنع أبناء الجنوب من العودة إلى الى بلداتهم وقراهم واستئناف ‏حياتهم الطبيعية، والعمل على إقامة منطقة عازلة تحت الإحتلال في جنوب الليطاني، عبر محاولة تدمير البنى ‏التحتية وربط أي وقف للعدوان، أو انسحاب قوات الاحتلال من بعض النقاط التي يحتلها في الجنوب، بتجريد ‏المقاومة من سلاحها، ليسهل عليه فرض شروطه المتمثلة بإجبار لبنان بالتوقيع على إتفاق إذعان وتطبيع، يجعل من ‏لبنان خاضعا، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، للهيمنة "الإسرائيلية" الأميركية الكاملة‎.‎

وأكد لقاء الأحزاب أن مواجهة هذه الأهداف الصهيونية الخطيرة التي تهدد سيادة واستقلال لبنان، وإعادته إلى زمن ‏الخضوع للإحتلال والإستعمار بكل أشكاله، إنما تتطلب اعتماد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد: عسكرية، سياسية، ‏دبلوماسية وشعبية، تحافظ على قوة المقاومة الردعية وتكاملها مع الجيش، على قاعدة تعزيز قدراتهما العسكرية، ‏والإلتفاف شعبيًا ووطنيًا حولهما، ودعم صمود الجنوبيين في أرضهم، وعودتهم إلى بلداتهم وقراهم وإعادة إعمارها، ‏ورفض الخضوع لسياسة التهجير "الإسرائيلية"، وتغعيل الدبلوماسية اللبنانية عبر خطة تحرك واسعة لحشد الدعم ‏العربي والدولي، لإجبار كيان الاحتلال على الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاته، وإطلاق الأسرى من ‏سجون الاحتلال.‏

