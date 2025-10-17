خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

عين على العدو

كيف انعكست صفقة الأسرى على استطلاعات الرأي في الكيان؟
عين على العدو

كيف انعكست صفقة الأسرى على استطلاعات الرأي في الكيان؟

2025-10-17 14:34
22

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "لازر للأبحاث" ونشرت نتائجه صحيفة "معاريف" أن الأسبوع العاصف والدراماتيكي الذي مرّت به "إسرائيل"، والذي شمل توقيع اتفاق لوقف الحرب في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الأحياء وبعض القتلى، قوّى الائتلاف بأربعة مقاعد وهذا ناتج عن كون حزب "الصهيونية الدينية" تجاوز هذا الأسبوع نسبة الحسم.

ونتيجة للتقلبات، حصل "معسكر الائتلاف" هذا الأسبوع بحسب الاستطلاع على 52 مقعدًا، مقابل 58 مقعدًا لمعسكر المعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية. ويُظهر الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" ضعف هذا الأسبوع بثلاثة مقاعد، ليصل إلى 7 مقاعد، ما يمحو الارتفاع المماثل الذي سجله في الاستطلاع السابق. كما تراجع حزب "يشار" برئاسة غادي آيزنكوت بمقعدين ليصل إلى 6 مقاعد، فيما التجمّع الوطني الديمقراطي (1.9%) وأزرق - أبيض (2.6%)، لا يتجاوزان نسبة الحسم.

"معاريف" اعتبرت أن نتائج هذا الأسبوع مفاجئة، إذ أظهرت الاستطلاعات في الأسبوع الماضي أن الحزب الذي يُعتبر في الوعي العام معارضًا للصفقة، عوتسما يهوديت (قوة يهودية) برئاسة إيتمار بن غفير، تراجع بشكل كبير، بينما حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش لم يتمكن حينها من اجتياز نسبة الحسم.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني غزة
إقرأ المزيد
المزيد
كيف انعكست صفقة الأسرى على استطلاعات الرأي في الكيان؟
كيف انعكست صفقة الأسرى على استطلاعات الرأي في الكيان؟
عين على العدو منذ 20 دقيقة
جيش الاحتلال يستعدّ لتمديد فترة الخدمة الإلزامية
جيش الاحتلال يستعدّ لتمديد فترة الخدمة الإلزامية
عين على العدو منذ 5 ساعات
الأبراج السكنية في
الأبراج السكنية في "إسرائيل" مواقع عسكرية ودروع بشرية
عين على العدو منذ يوم
"يديعوت أحرونوت": الجندي الأسير تمير نمرودي قُتل في قصف الجيش "الإسرائيلي"‎
عين على العدو منذ يومين
مقالات مرتبطة
كيف انعكست صفقة الأسرى على استطلاعات الرأي في الكيان؟
كيف انعكست صفقة الأسرى على استطلاعات الرأي في الكيان؟
عين على العدو منذ 20 دقيقة
الشيخ الخطيب: على الحكومة الوفاء بالتزاماتها
الشيخ الخطيب: على الحكومة الوفاء بالتزاماتها
لبنان منذ 27 دقيقة
إسناد حزب الله لغزّة.. التحوّل الاستراتيجي في الحرب
إسناد حزب الله لغزّة.. التحوّل الاستراتيجي في الحرب
تحقيقات ومقابلات منذ 43 دقيقة
بعد انتصار غزّة... اليمن يواصل معركته ضدّ الكيان المؤقت
بعد انتصار غزّة... اليمن يواصل معركته ضدّ الكيان المؤقت
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة