حيدر: سنطرح ملف تعويضات نهاية الخدمة على مجلس الوزراء لاستكمال معالجته

2025-10-17 15:04
ترأّس وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الضمان، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لمناقشة تعويضات نهاية الخدمة.

وعقب اللقاء، أكّد الوزير حيدر أهمية هذا الاجتماع كخطوة أولى لاستكمال معالجة هذا الملف، مشيرًا إلى أنه سيُطرح على طاولة مجلس الوزراء لما يحمله من ضرورة للعمال وحاجتهم المُلِحّة إليه.

ولفت الوزير حيدر إلى أنه تواصل مع عدد من الوزراء المعنيين في الحكومة للمشاركة في حلّ هذه المسألة، إذ تتطلّب تضافر الجهود من الجميع، مؤكدًا أن النقاش سيُستكمل في جلسات أخرى وبحضور عدد أكبر من المعنيين لوضع الأمور على السكة الصحيحة.

