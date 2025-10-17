خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي "وتعاونوا" تواصل تقديم الحصص الغذائية في المنية والكورة.. وإدانات لقرار إغلاق حسابها

لبنان

توقيع كتاب
لبنان

توقيع كتاب "حبر ودم" للشهيد الأستاذ محمد كمال جميل في صور

2025-10-17 16:07
43

حِفظًا لإنتاجه الأدبي والفكري المقاوم، وتكريمًا لعطاءاته التربوية والثقافية بعد شهادته، نظّمت جمعية مراكز الإمام الخميني (قده) الثقافية في لبنان والتعبئة التربوية في حزب الله حفلَ توقيع كتاب "حبر ودم" للشهيد الأستاذ محمد كمال جميل؛ مدير ثانوية الرضا في عيتا الشعب الذي ارتقى شهيدًا في معركة الدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته في الحرب الأخيرة.

وأُقيم الحفل في قاعة مركز باسل الأسد الثقافي في صور، برعاية وحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة وعضو لجنة التربية النيابية؛ النائب الدكتور إيهاب حمادة، إلى جانب حشدٍ من الفعّاليات الثقافية والتربوية والاجتماعية، وذوي الشهيد وعوائل الشهداء وجمعٍ من المدعوّين.

وألقى النائب حمادة كلمةً مؤثرة حملت معاني العزّة الفكرية والوفاء للشهداء، قال فيها: "نلتقي اليوم في أمسيةٍ ليست كالأمسيات التقليدية، أمسية تزهر فيها الكلمة، وتشرق فيها الحكمة، ونحتفي فيها بعملٍ فكريٍّ نخبوِيٍّ".

وأضاف: "عندما نتحدث عن الفكر، فإننا نضيف إليه اللغة والأسلوب وكيفية السبق وبناء الجملة، لذلك نُضفي على الشهيد محمد صفةَ المفكّر الحكيم، المنتقي الحاذق في الرؤية، والأديب الذي تجسّد في نموذجه الكتابي الذي سمّاه "حبر ودم". فهو الذي سلك طريق الحبر والدم معًا، فاعتنقت البندقية القلم، واعتنق القلم البندقية، ليكون نموذجًا نطمح إليه في كل لحظة".

وتابع: "لعلّ ما أنجزناه على مستوى المنجزات الكبرى، رغم كلّ المشهد السوداوي الذي نراه الآن، كان لأنّ العقل والكلمة والعلم كانت إلى جانب القوّة والسلاح والقدرة. وبالتالي، فإنّ هذا التوأم المؤلَّف من قرآنٍ وما فيه، ومن بندقيةٍ وما فيها، هو الأسطورة التي سُمّيت باسم شهداء حزب الله، أسطورة المقاومة في لبنان".

وتطرّق النائب حمادة إلى الشأن السياسي العام، فأشار إلى أنّ العدوّ "الإسرائيليّ" يمارس اعتداءاته على القرى، ويُكمل نهجه في الاستهداف واستعداء الإنسان، وقال: "نحن هنا، في هذه المنطقة التي لها تاريخها الذي نفاخر به، سواء في العصور القديمة أو الحديثة، في جبل عامل الذي أضاء بعلمائه ومفكّريه وبأبنائه كلّ عتمة". 

وأردف: "اليوم، في اللحظة التي يستهدف فيها "الإسرائيلي" أرضنا وإنساننا وحياتنا، نحترف الحياة من خلال إحياء أنفسنا يوم نُحيي ذكرى الشهداء، ونقول للقاصي والداني، للعدوّ وللصديق: انظروا إلى شهدائنا الذين احترفوا القتال والمواجهة، وأنجزوا ما أنجزوا، كما احترفوا العلم والتعليم والتربية. في الوقت الذي يُستهدف فيه أبناؤنا ومنازلنا، نحن نحتفي بكتابٍ لشهيدٍ نرجو الله تبارك وتعالى أن يحتسب له أجره عنده، وهو في المقام الذي ارتضاه له ربّه عند مليكٍ مقتدر".

واختُتم الحفل بتوقيعٍ رمزيٍّ لكتاب "حبر ودم" الذي يُجسّد فكر الشهيد ومزاوجته بين العلم والمقاومة، بين القلم والبندقية، في مسيرةٍ جسّد فيها المعنى الحقيقي للعطاء حتى الشهادة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الشهداء صور ايهاب حمادة
إقرأ المزيد
المزيد
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
لبنان منذ ساعة
انتقادات في صيدا لرئيس البلدية على خلفية مشاركات النائب غادة أيوب في أنشطة بلدية
انتقادات في صيدا لرئيس البلدية على خلفية مشاركات النائب غادة أيوب في أنشطة بلدية
لبنان منذ ساعتين
تخريج دورات مشرفات مؤسسة الشهيد في الحوش.. ناصر: خيار شعبنا المقاومة
تخريج دورات مشرفات مؤسسة الشهيد في الحوش.. ناصر: خيار شعبنا المقاومة
لبنان منذ ساعتين
"وتعاونوا" تواصل تقديم الحصص الغذائية في المنية والكورة.. وإدانات لقرار إغلاق حسابها
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
لبنان منذ ساعة
الآلة العسكرية
الآلة العسكرية "الإسرائيلية" تفشل أمام مقاومة غزة
عين على العدو منذ ساعتين
تخريج دورات مشرفات مؤسسة الشهيد في الحوش.. ناصر: خيار شعبنا المقاومة
تخريج دورات مشرفات مؤسسة الشهيد في الحوش.. ناصر: خيار شعبنا المقاومة
لبنان منذ ساعتين
توقيع كتاب
توقيع كتاب "حبر ودم" للشهيد الأستاذ محمد كمال جميل في صور
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة