قدّمت جمعية وتعاونوا دفعة من الحصص الغذائية لرئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير في المنية. وتأتي هذه الدفعة في إطار الوقوف الدائم والمستمر إلى جانب أهالي الشمال وعكار.

وخلال استقباله رئيس جمعية وتعاونوا؛ عفيف شومان وعددًا من المتطوعين، أكّد الخير على الثقة الدائمة والمستمرة بالمقاومة، معتبرًا أنّ حزب الله حاضر دائمًا إلى جانب المناطق المحرومة، لا سيّما في الشمال وعكار، وأنّه بالرغم من كلّ الجراح التي تعرّض لها خلال مواجهته العدوان الصهيوني والدفاع عن لبنان وشعبه، ما زال مستمرًّا بتقديم يد العون للشعب اللبناني في المناطق اللبنانية كافة.

وتوجّه الخير بالتحية إلى الأمين العام لحزب الله؛ سماحة الشيخ نعيم قاسم، مؤكّدًا أنّه يحمل إرث وأمانة سيّد شهداء الأمّة؛ السيّد حسن نصر الله، في الوقوف إلى جانب المحرومين، لا سيّما في عكار والشمال.

من جهته، أكّد شومان من المنية، أنّ قرار إغلاق حساب جمعية وتعاونوا يأتي في إطار الضغط على بيئة المقاومة التي لا تخجل الجمعية بالانتماء إليها.

ولفت شومان إلى أنّ هذه الإجراءات بحقّ جمعية خيرية تعود بالضرر على شرائح واسعة من المجتمع اللبناني ومن مختلف المناطق اللبنانية، مؤكّدًا أنّ جمعية وتعاونوا مستمرة بالرغم من كل المحاولات لحصارها وإيقاف تواصلها الخدماتي والاجتماعي مع شريحة واسعة من أبناء الوطن من مختلف الطوائف؛ من الذين يريدون الخير لأبناء لبنان، وبقاءه سيّدًا حرًّا مستقلًّا.

وفي بلدة ضهور الهوا في الكورة، سلّمت جمعية وتعاونوا الخيرية كمية من المواد الغذائية لأبناء البلدة، بحضور مسؤول قطاع الشمال في حزب الله الشيخ رضا أحمد.

وتوجّه مختار بلدة ضهور الهوا مهدي ديوب بالشكر لحزب الله وجمعية وتعاونوا على وقوفهم إلى جانب العائلات المتعفّفة، لا سيّما النازحة من الساحل السوري، مؤكّدًا الوقوف إلى جانب جمعية وتعاونوا في ظلّ الإجراءات الظالمة بحقّها.



