تعرّض رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي لحملة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقته بالنائب القواتية غادة أيوب، من خلال دعواته لها للمشاركة في نشاطات تُقيمها بلدية صيدا.

وكانت الحملة الأعنف بسبب مرافقة رئيس البلدية وعددٍ من أعضاء المجلس النائب أيوب في زيارة وزير الأشغال العامة فايز رسامني قبل عدّة أيام، لتسليمه مذكرة بمطالب بيئية وحياتية لمدينة صيدا.

وعلم موقع العهد الإخباري أنّ عددًا من أعضاء المجلس البلدي حذّروا رئيس البلدية مصطفى حجازي من تكرار ما حصل، لجهة مشاركة النائب غادة أيوب في نشاط العمل البلدي، ملوّحين بالاستقالة في حال تكراره.

كما انتقد عددٌ من أئمّة مساجد صيدا في خطب الجمعة مشاركة غادة أيوب في النشاطات السياسية والاجتماعية والبيئية التي تُقام في صيدا.



