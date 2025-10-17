خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
انتقادات في صيدا لرئيس البلدية على خلفية مشاركات النائب غادة أيوب في أنشطة بلدية
انتقادات في صيدا لرئيس البلدية على خلفية مشاركات النائب غادة أيوب في أنشطة بلدية

2025-10-17 16:19
تعرّض رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي لحملة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقته بالنائب القواتية غادة أيوب، من خلال دعواته لها للمشاركة في نشاطات تُقيمها بلدية صيدا.

وكانت الحملة الأعنف بسبب مرافقة رئيس البلدية وعددٍ من أعضاء المجلس النائب أيوب في زيارة وزير الأشغال العامة فايز رسامني قبل عدّة أيام، لتسليمه مذكرة بمطالب بيئية وحياتية لمدينة صيدا.

وعلم موقع العهد الإخباري أنّ عددًا من أعضاء المجلس البلدي حذّروا رئيس البلدية مصطفى حجازي من تكرار ما حصل، لجهة مشاركة النائب غادة أيوب في نشاط العمل البلدي، ملوّحين بالاستقالة في حال تكراره.

كما انتقد عددٌ من أئمّة مساجد صيدا في خطب الجمعة مشاركة غادة أيوب في النشاطات السياسية والاجتماعية والبيئية التي تُقام في صيدا.
 

الكلمات المفتاحية
القوات اللبنانية صيدا
