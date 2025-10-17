خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مسيرات مليونية في صنعاء وصعدة: "عامان من العطاء.. ووفاء لدماء الشهداء"

2025-10-17 17:11
64

قَدِم ملايين اليمنيين إلى "ميدان السبعين" في العاصمة اليمنية صنعاء، الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025، للمشاركة في المسيرة التي حملت شعار "عامان من العطاء.. ووفاء لدماء الشهداء"، في تتويجٍ لجولة الإسناد الشعبي اليمني لغزة على مدى عامَيْن.

وهتف المشاركون في المسيرة تأييدًا لنهج قائد أنصار الله؛ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إسناد غزة، وأشادوا بإنجازات رئيس هيئة الأركان اليمنية؛ اللواء الركن الشهيد محمد عبد الكريم الغماري في الدفاع عن اليمن وقضية فلسطين. كما هتفوا تحيةً لرئيس حركة المقاومة الإسلامية - حماس في غزة؛ الشهيد القائد يحيى السنوار.

وأكّد البيان الختامي للمسيرة المليونية الذي تلاه عضو المكتب السياسي لأنصار الله؛ ضيف الله الشامي، أنّ "خروج الشعب اليمني في هذا الحشد الكبير يأتي تتويجًا للخروج الذي لا مثيل له في الدنيا بكلها، وتعظيمًا ووفاءً للشهداء الذين هم وقود مسيرتنا".

وزفَّ البيان اللواء الشهيد الغماري "الذي كان له دور عظيم هو ورفاقه في مختلف تشكيلات [القوات المسلحة اليمنية المجاهدة] في إلحاق هزيمة مذلّة بأميركا في البحار ومعها بريطانيا، وكذلك بكيان العدو الصهيوني المجرم على مدى عامَيْن".

كما استذكر البيان "كوكبة من القادة الشهداء العظماء في هذه المعركة"، وخصَّ "القائد الكبير الشهيد يحيى السنوار والقادة الشهداء في فلسطين ولبنان وإيران واليمن".

وجدّد البيان التأكيد على "ثبات اليمن على مواقفه المبدئية الإيمانية والأخلاقية والإنسانية مع غزة وتجاه قضيته الأولى فلسطين والأقصى المبارك"، قائلًا: "سنبقى نراقب بكل اهتمام التطوّرات في غزة، ونحن جاهزون للعودة في حال عاد العدو أو غدر أو نكث، فإنّنا سنعود أكثر عزمًا واستعدادًا على كل الأصعدة والمستويات بإذن الله".

وفي محافظة صعدة، خرجت مسيرة حاشدة غير مسبوقة في الساحة المركزية تحت الشعار نفسه "عامان من العطاء.. ووفاء لدماء الشهداء"، تأكيدًا على التمسُّك بنهج الجهاد والتضحية وتخليدًا لذكرى الشهداء.

وجدّد البيان الصادر عن مسيرة صعدة "العهد للشهداء وفي مقدّمتهم الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري؛ رئيس هيئة الأركان العامة الذي ارتقى مؤخًرًا".

وفيما شدّد البيان على "الموقف المبدئي مع غزة وفلسطين"، أعلن عن "الجهوزية القتالية العالية للعودة في حال عاد العدو أو غدر أو نكث"، داعيًا في الوقت ذاته إلى "استخلاص الدروس من جولة الصراع الحالية والاستعداد فورًا لأيّ جولة مقبلة".

فلسطين المحتلة غزة اليمن أنصار الله صعدة صنعاء
