خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي زعيم الشيعة في باكستان: العالم يحتفل باتفاق بينما يُهدَّد الفلسطينيون من جديد 

لبنان

مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
لبنان

مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 

2025-10-17 17:11
38

شيعت مديرية الجمارك اللبنانية وأهالي بلدة شمسطار إلى مثواه الأخير الشهيد المراقب الجمركي علي الرضا الحاج حسن، حيث أقيمت مراسم الوداع في حسينية بلدة شمسطار.

وحضر التشييع رئيسة المجلس الأعلى للجمارك؛ ريما مكي، رئيس إقليم شتورا؛ زاهر أبي غانم، رئيس دائرة المسافرين؛ شكري الحاج، ممثلًا المدير العام للجمارك؛ ريمون خوري، عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي المقداد، ممثل قيادة حركة أمل في البقاع؛ صبحي العريبي، رئيس بلدية شمسطار؛ سهيل الحاج حسن، رئيس رابطة مخاتير البقاع الشمالي علي الحاج حسن، رئيس بلدية السعيدة؛ مشرف الحاج يوسف، إلى جانب رجال دين ومخاتير وفعاليات.

وألقى الشيخ نبيل أمهز كلمة حزب الله، متسائلًا: "أين هذه الدولة من الاعتداءات على مؤسساتها، ومنها مؤسسة الأسفلت وتعبيد الطرقات؟".

وأضاف قائلًا: "نحن ثابتون صابرون. وكلما سقطت منا نقطة دم ازدادت قوتنا وثباتنا وصلابتنا".

وألقى نجل الشهيد الحاج حسن كلمة العائلة، ثم أمّ الشيخ نبيل الحاج حسن الصلاة على جثمان الشهيد، وووري في مقبرة البلدة.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية الشهداء شمسطار
إقرأ المزيد
المزيد
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
لبنان منذ ساعة
انتقادات في صيدا لرئيس البلدية على خلفية مشاركات النائب غادة أيوب في أنشطة بلدية
انتقادات في صيدا لرئيس البلدية على خلفية مشاركات النائب غادة أيوب في أنشطة بلدية
لبنان منذ ساعتين
تخريج دورات مشرفات مؤسسة الشهيد في الحوش.. ناصر: خيار شعبنا المقاومة
تخريج دورات مشرفات مؤسسة الشهيد في الحوش.. ناصر: خيار شعبنا المقاومة
لبنان منذ ساعتين
"وتعاونوا" تواصل تقديم الحصص الغذائية في المنية والكورة.. وإدانات لقرار إغلاق حسابها
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
مديرية الجمارك وأهالي شمسطار شيّعوا الشهيد المراقب الحاج حسن 
لبنان منذ ساعة
توقيع كتاب
توقيع كتاب "حبر ودم" للشهيد الأستاذ محمد كمال جميل في صور
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: على الحكومة الوفاء بالتزاماتها
الشيخ الخطيب: على الحكومة الوفاء بالتزاماتها
لبنان منذ 4 ساعات
"فرح العطاء": سخافة السلطة والأجهزة تُوقِف أضخم مشروع أهلي لإعادة الإعمار
مقالات مختارة منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة