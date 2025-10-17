شيعت مديرية الجمارك اللبنانية وأهالي بلدة شمسطار إلى مثواه الأخير الشهيد المراقب الجمركي علي الرضا الحاج حسن، حيث أقيمت مراسم الوداع في حسينية بلدة شمسطار.

وحضر التشييع رئيسة المجلس الأعلى للجمارك؛ ريما مكي، رئيس إقليم شتورا؛ زاهر أبي غانم، رئيس دائرة المسافرين؛ شكري الحاج، ممثلًا المدير العام للجمارك؛ ريمون خوري، عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب علي المقداد، ممثل قيادة حركة أمل في البقاع؛ صبحي العريبي، رئيس بلدية شمسطار؛ سهيل الحاج حسن، رئيس رابطة مخاتير البقاع الشمالي علي الحاج حسن، رئيس بلدية السعيدة؛ مشرف الحاج يوسف، إلى جانب رجال دين ومخاتير وفعاليات.

وألقى الشيخ نبيل أمهز كلمة حزب الله، متسائلًا: "أين هذه الدولة من الاعتداءات على مؤسساتها، ومنها مؤسسة الأسفلت وتعبيد الطرقات؟".

وأضاف قائلًا: "نحن ثابتون صابرون. وكلما سقطت منا نقطة دم ازدادت قوتنا وثباتنا وصلابتنا".

وألقى نجل الشهيد الحاج حسن كلمة العائلة، ثم أمّ الشيخ نبيل الحاج حسن الصلاة على جثمان الشهيد، وووري في مقبرة البلدة.

