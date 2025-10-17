خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

فوز العهد على المبرة والعباسية على التضامن في افتتاح المرحلة الـ4 من دوري كرة القدم
لبنان

فوز العهد على المبرة والعباسية على التضامن في افتتاح المرحلة الـ4 من دوري كرة القدم

2025-10-17 19:06
36

حقق فريق نادي العهد - بطل لبنان 9 مرات، فوزه الرابع تواليًا على فريق المبرة العائد الى مصاف نوادي الدرجة الأولى 2 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، حقق فريق "الرياضي" -العباسية فوزه الأول في هذا الموسم على "التضامن" - صور 3 - 1.

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم نادي العهد الرياضي الرياضة الدوري اللبناني لكرة القدم
