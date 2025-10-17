حقق فريق نادي العهد - بطل لبنان 9 مرات، فوزه الرابع تواليًا على فريق المبرة العائد الى مصاف نوادي الدرجة الأولى 2 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري العام اللبناني الـ66 لكرة القدم.

وعلى ملعب الإمام السيد موسى الصدر في بلدة أنصار الجنوبية، حقق فريق "الرياضي" -العباسية فوزه الأول في هذا الموسم على "التضامن" - صور 3 - 1.

الكلمات المفتاحية