بعدما هدّد بإلغاء اللقاء.. ترامب يتراجع: سألتقي شي جين بينغ في كوريا الجنوبية 
بعدما هدّد بإلغاء اللقاء.. ترامب يتراجع: سألتقي شي جين بينغ في كوريا الجنوبية 

2025-10-17 20:49
تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن "تهديده" بإلغاء لقائه بنظيره الصيني شي جين بينغ، فأعلن عن أنّه سيتلقيه "بعد نحو أسبوعين" في كوريا الجنوبية، على هامش "قمة التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا-المحيط الهادىء" (أبيك)، وذلك بعد أنْ هدد في وقت سابق بإلغاء اللقاء.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ستُبَث الأحد المقبل، ونُشرت مقتطفات منها في برنامج على القناة نفسها: "سنلتقي بعد نحو أسبوعين (...) في كوريا الجنوبية، مع الرئيس شي".

وكان ترامب قد هدّد، الأسبوع الماضي، بفرض رسوم إضافية بنسبة 100 في المئة على السلع الصينية بحلول الأول من تشرين ثاني/نوفمبر 2025، وأشار إلى احتمال إلغاء اللقاء المخطّط مُسبقًا مع نظيره الصيني على هامش القمة. لكن وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت، قال أمس الأول، إنّ "اللقاء قائم".

ومن المقرَّر أنْ يصل ترامب إلى كوريا الجنوبية في 29 تشرين أول/أكتوبر 2025 في زيارة تستمر يومَين، علمًا أنّ القمة تستمر حتى الأول من الشهر الذي يليه، في زيارة تأتي وسط توترات اقتصادية بين واشنطن وبكين، وخصوصًا حول الرسوم الجمركية.

وبعد تهدئة مؤقّتة، عاد ترامب وهدّد بفرض ضرائب إضافية بنسبة 100 في المئة على الواردات الصينية، ردًّا على فرض الصين قيودًا على تصدير معادن نادرة، ضرورية لبعض الصناعات الأميركية.

