أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2025، التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي هيمن على صدارته منتخب إسبانيا، فيما برزت تغييرات مؤثّرة على مستوى المراكز العشرة الأولى، وكذلك المنتخبات الأفريقية والعربية التي تستعد لخوض الملحق القاري المؤهّل إلى كأس العالم 2026 (المونديال).

واصل المنتخب الإسباني تصدُّره التصنيف العالمي للمنتخبات، محافظًا على المركز الأول الذي انتزعه في نسخة التصنيف الصادرة في أيلول/سبتمبر 2025، بعد أنْ حقّق انتصارَين متتاليين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ليُنهي الهيمنة الأرجنتينية التي استمرّت منذ نيسان/أبريل 2023.

وبينما حلّت الأرجنتين في المركز الثاني متقدّمةً على فرنسا التي تراجعت إلى المركز الثالث، بعد تعثّرها بالتعادل بنتيجة 2-2 أمام أيسلندا، احتفظت إنكلترا والبرتغال بالمركزَين الرابع والخامس على التوالي.

وتقدّم منتخب هولندا إلى المركز السادس متجاوزًا البرازيل التي تراجعت إلى المركز السابع عقب خسارتها الودّية أمام اليابان 3-2، فيما ظلّت بلجيكا في المركز الثامن. وبينما تقدّمت إيطاليا إلى التاسع، عادت ألمانيا إلى قائمة العشرة الأوائل لارتقائها مركزين، ولِتحتلّ المرتبة العاشرة على حساب كرواتيا.

أما بشأن المنتخبات العربية، فقد حافظ المنتخب المغربي على ريادته للقارة الأفريقية والعالم العربي برغم تراجعه مركزًا واحدًا، لِيحتلّ المرتبة 12 عالميًا.

وصَعَد منتخب مصر إلى المركز 32 عالميًا والثاني عربيًا بعد تقدُّمه بثلاثة مراكز، تليه الجزائر في المركز 35 عالميًا والثالث عربيًا، ثم تونس في المرتبة 43، وقطر 52، والعراق 57، والسعودية 58. وقد جاءت الأردن في المرتبة 66، والإمارات 67 عالميًا.

وبناءً على هذا التصنيف، حدّد "فيفا" مواجهات الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم 2026، والذي سيُقام في المغرب خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وتأهّلت إلى الملحق أربعة منتخبات، هي: نيجيريا، والكاميرون، والكونغو، والغابون، بعدما حلَّت بين أبرز المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع من التصفيات الأفريقية.

ووفق التصنيف، حلّت نيجيريا في المركز 41 عالميًا، الكاميرون 54، الكونغو 60 والغابون 77. وبالتالي، سيلتقي المنتخب صاحب أعلى تصنيف، أيْ نيجيريا، مع المنتخب الأقل تصنيفًا وهو الغابون، فيما يجمع اللقاء الثاني بين الكاميرون والكونغو في الدور نصف النهائي من الملحق.

وبالنسبة إلى مواعيد الملحق الأفريقي، فسيُقام الدور نصف النهائي منه يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ثم يُقام بعده الدور النهائي يوم 16 من الشهر نفسه. وسيتأهل الفائز إلى الملحق القاري العالمي المقرَّر إقامته في آذار/مارس 2026، والذي سيحسم آخر مقعدين في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

